خسوف كلي للقمر الأثنين المقبل

الأنواء تتوقّع أجواء باردة مصحوبة بتساقط أمطار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن تشهد البلاد تساقطاً للأمطار مع تصاعد الغبار وانخفاض بدرجات الحرارة دون الصفر المئوي غدا الخميس. وقالت الهيئة في بيان امس إن (الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم احياناً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض عن اليوم السابق لتصل الى دون الصفر المئوي)، مشيرا الى ان (حالة الطقس بالمنطقة الشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وفرصة ايضا لتساقط الثلوج في أماكن عدة كما يتشكل الضباب صباحا). وافادت الهيئة امس الاثنين بحدوث هزة ارضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة فان (قوة الهزة بلغت 4.6 درجات على مقياس ريخترشعر بها سكان المدنية دون حصول اضرار تذكر). واكد منبئ جوي اندفاع منخفض جوي جبهوي سريع من اصول قطبية نحو البلاد. وقال صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (صورة من القمر الصناعي للسحب الملتقطة توضح استقرار نسبي مؤقت على اجواء المنطقة بسبب اندفاع جبهه دافئة وهي مقدمة لاندفاع منخفض جوي جبهوي سريع من اصول قطبية نحو البلاد قادما من شرق البحر المتوسط وسيؤثر تباعا على بلاد الشام ومصر والاردن والعراق وشمال السعودية)، وتابع ان (ظاهرة فلكية ستحدث الاثنين المقبل وهي خسوف كلي للقمر يتضح في امريكا واوربا و افريقيا في ما سيشاهد خسوفا جزئيا في دول قارة آسيا ومنها العراق)، مبينا ان (الخسوف يبدأ جزئيا في بغداد من جهة الشمال الغربي على ارتفاع 16 درجة عند دخول القمر في شبه ظل الارض ويميل جزء منه للاحمرار وتدريجيا يبدأ بالانخفاض نحو الافق الغربي ويغيب مخسوفا). ويحدث الخسوف الكلي عندما يدخل القمر بمنطقة ظل الأرض مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل ولاسيما ان منطقة شبه الظل هي التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئياً ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي ، ولكي يحدث الخسوف الكلي فإنه لا بد أن يحدث الخسوفان الجزئي وشبه الظل ليميل بعدها للاحمرار بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض. في غضون ذلك أعلن عضو لجنة الأحوال المناخية عبد العزيز الحصيني أن عاصفة ثلجية قد تضرب تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ثم شمال السعودية.

وقال الحصيني أنه (وفقا لمؤشرات وبيانات الطقس ستضرب العاصفة الحدود الشمالية للسعودية في تبوك والجوف ثم العراق وإيران اليوم الاربعاء)، وتوقع أن (يعقبها موجة برد قوية لتكون أقوى موجة برد تعم معظم المناطق وقد تلامس الحرارة الصفر المئوية خارج مدن منطقتي الرياض والقصيم). وتعاني دول كثيرة من العواصف الثلجية والموجات الباردة ولاسيما مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال حيث تتعرض لظروف قاسية جراء الثلوج الكثيفة التي تغطي تلك المخيمات.