الأنواء تتوقع زخات مطر رعدية تستمر يومين

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار رعدية خلال اليومين المقبلين، مصحوبة بتصاعد الغبار في بعض الاماكن وقالت الهيئة في بيان امس ان (حالة الطقس اليوم الاثنين صحو في المناطق كافة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 10-20 كيلومتر بالساعة)، مشيرا الى ان (طقس غدا الثلاثاء يكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة)، واضاف ان (طقس يوم الاربعاء سيكون في المناطق كافة غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر ليلا تكون رعديةويتشكل بعدها ضباب خفيف).