الموارد تتخذ إجراءات لمواجهة السيول المحتملة

الأنواء: الطقس ممطر ودرجات الحرارة تبدأ بالإنخفاض

بغداد – الزمان

اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تأثر البلاد بمنخفضين جويين ناتجين من اندماج منخفضي البحر المتوسط بالبحر الأحمر ترافقهما كتلتان هوائيتان معتدلتان ورطبتان. واشارت الهيئة في بيان امس الى (إستمرار تأثر البلاد بالمنخفضين الجويين وسيكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية وتكون غزيرة في المحافظات الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية)، مؤكدا (احتمالية حدوث سيول في المناطق الحدودية المجاورة لايران ودرجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تترواح من 5-3 درجة مئوية). واتخذت وزارة الموارد المائية اجراءات لمواجهة السيول المحتملة نتيجة الامطار التي تتعرض لها البلاد خلال الايام المقبلة.وذكرت الوزارة في بيان امس انه (من المتوقع ان تتركز الامطار بشكل كبير في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية المحاذية لايران ، حيث استنفرت الوزارة جهدها الالي والهندسي والبشري للسيطرة على هذه السيول وتمريرها بشكل امن الى السدود والخزانات لتعزيز الخزين المائي للوزارة وصولا الى مناسيب خزنية آمنة واطلاق المياه في نهر دجلة وتحويله الى منخفض الثرثار). وأعلنت روسيا عن تساقط ثلوج بشكل كثيف تسبب بإلغاء وإرجاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو. واوضحت خدمة ياندكس على الانترنت لرصد الاحوال الجوية أن (13 رحلة ألغيت و34 تأجلت في مطارات موسكو شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو). كما أحصت السلطات وقوع نحو عشرة حوادث سير بسبب الثلوج ما دفع وزارة الحالات الطارئة لتوجيه تحذيرا الى المواطنين متوقعة استمرار الطقس السيء واستمرار تساقط الثلوج مع هبوب رياح شديدة لتنخفض الحرارة ما بين ست درجات تحت الصفر واحدى عشرة درجة تحت الصفر. وفي اندونيسيا، لقي 68 شخصا حتفهم كما اضطر نحو سبعة آلاف للاحتماء في مخابئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها جزيرة سولاويسي خلال الأسبوع المنصرم.وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن (فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن سبعة مفقودين في حين أصيب 47 اخرين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان سد)، وأضاف أن (أكثر من خمسة آلاف منزل غرقت ولحقت أضرار بعدد من الجسور والمدارس ودور العبادة كما أتلفت المياه الآلاف من الأرز المزروع)، لافتا الى انه (مع انحسار مياه الفيضانات بدأ بعض النازحين في العودة إلى منازلهم إلا أن هناك حاجة لمعدات ثقيلة لإزالة طبقة سميكة من الطين تكسو الطرق والمنازل). الى ذلك تسببت موجة شديدة الحرارة في تعليق مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في مدينة ملبورن الجمعة الماضية.وأدت الموجة الحارة المستمرة منذ أسبوع في انقطاع التيار الكهربائي وخلت الشوارع من المارة حتى في حي المال والأعمال.وتأهب رجال الإطفاء لمواجهة أي حرائق مع اقتراب درجات الحرارة من 44 درجة مئوية وهو الأعلى منذ حرائق غابات السبت الأسود في عام 2009 والتي راح ضحيتها 180 شخصا في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد.