الأنواء : الطقس ممطر والحرارة تنخفض دون 43 مئوية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

رجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار وانخفاض درجات الحرارة العظمى الى دون 43 مئوية . واشارت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة وانخفاض الحرارة العظمى الى أقل من 43 درجة مئوية في بغداد، أما في المنطقة الشمالية ، فيكون الطقس غائم جزئياً والحرارة تنخفض بضع درجات ايضا)، وأضاف ان (طقس غدا الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم والحرارة تنخفض قليلاً). بدوره ، كتب المنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (التوقعات الجوية تشير الى ان الامطار ستستقر في المناطق الغربية وتمتد الى بغداد وصلاح الدين والموصل وبابل وكربلاء)، ولفت الى ان (الاجواء غير المستقرة في اغلب المدن ويغلب عليها الاتجاه الجنوبي الشرقي او السكون)، وتوقع عطية ان (تتحول الرياح اليوم في نينوى والانبار الى شمالية غربية نشطة السرعة ومن ثم تتجه الى بغداد وصلاح الدين وبابل وكربلاء والنجف وتستمر على حالها في باقي المدن الاخرى )، مؤكدا ان (الاجواء تستمر حارة ورطبة في الجنوب ومنها مدينة البصرة). وأعلنت خلية مواجهة السيول عن استمرار ارتفاع الخزين المائي في البلاد. واكد مركز طقس العرب الإقليمي امطار رعدية ستكون أكثر قوة وتركيزاً على المرتعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية وتمتد بشكل أضعف للمناطق الوسطى . واوضح بيان امس ان (الأمطار الرعدية تتجدد و بقوة من الطائف حتى عسيرمن جديد ومع حيث بدأت السُحب الرعدية بالتكاثف على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من البلاد)، مشيرا الى ان (هذه السحب يتوقع أن تكون أكثر قوة مقارنة بحيث تكون الأمطار أكثر غزارة وشمولية وقد تترافق بتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة أحياناً). وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الامارات أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في بعض المناطق أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد ظهر اليوم.