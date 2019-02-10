الأنواء في العراق : الطقس غائم وفرصة لتساقط الأمطار

الأنواء : الطقس غائم وفرصة لتساقط الأمطار

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاثنين غائما وفرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية . وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة ومتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية اما درجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق وحركة الرياح تكون شمالية غربية الى معتدلة السرعة تتراوح من 10 – 20 كيلومتر بالساعة ومدى الرؤية من 6 – 8 كيلومترات)، واضاف ان (حالة الطقس في المنطقة الجنوبية غائما الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق ايضا). وضربت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر امس الاحد ميناء لافت في جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران. ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية و 24 دقيقة في عمق 10 كيلومتر من سطح الارض. وقال رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي ان (الهزة لم تسفر عن وقوع اي اضرار بشرية او مادية وانما اقتصرت على انهيار 5 وحدات سكنية مبنية من الطوب اللبن في قرية بُل اثر الهزة الارضية والامطار).