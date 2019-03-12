الأنواء : الطقس غائم وفرصة لتساقط أمطار

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاربعاء غائما في المناطق كافة مصحوبا بتساقط امطار. وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس غائما مصحوبا بتساقط امطار رعدية في اماكن متفرقة من البلاد كما يتصاعد الغبار وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة وتشتد احيانا الى اكثر51 كيلومترا في الساعة ومدى الرؤية يتراوح من 6-8 كيلومترات وفي المطر والغبار من 2-1 كيلومترا), مشيرا الى ان (تساقط الامطار يستمر حتى يوم غد الخميس وتنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق). وسجلت المراصد الزلزالية هزة أرضية قرب قضاء خانقين بلغت قوتها 4.6 رختر .واوضح بيان امس ان (المراصد سجلت حدوث هزة ارضية امس داخل حدود خانقين في ديالى), لافتا الى ان (الهزة بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس رختر وشعر بها المواطنون في خانقين وكلار شعورا قويا وادت الى تساقط الاشياء من على الرفوف ولم ترد انباء عن حدوث اضرار).

وضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي ايران.

وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران في بيان امس أن (الزلزال كان بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وبعمق 8 كيلومترات عن سطح الارض).