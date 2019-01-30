الأنواء: الطقس غائم ودرجات الحرارة مستقرة

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس غائما جزئيا في اغلب مدن العراق . وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس غائما جزئيا في اغلب مدن البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). ودعت وزارة الموارد المائية الاهالي ضمن حوض نهر ديالى لاخذ الحيطة لتجنب خطر الفيضان.واشار كتاب رسمي للوزارة مرسل الى قائمقامية قضاء بعقوبة انه (نظرا لارتفاع منسوب نهر ديالى نتيجة لزيادة الاطلاقات المائية الواردة من مؤخر سد حمرين يرجى تبليغ الاهالي الساكنين ضمن حوض النهر لاتخاذ الحيطة والحذر لتجنب خطر الفيضان). واعلنت مديرية الموارد المائية في المحافظة انها استنفرت جميع ملاكاتها ووضع خطط استباقية لتصريف مياه السيول لتخطي الأضرار التي تخلفها . وقال مدير الموارد في المحافظة مهند المعموري لـ (الزمان) أن (جميع الملاكات الهندسية والفنية فضلا عن الآليات التابعة الى المديرية في الاقضية والنواحي في حالة استنفار تحسبا لأي طارئ بسبب غزارة الأمطار التي اجتاحت البلاد في الآونة الاخيرة وأدت الى ارتفاع مناسيب المياه)، مشيرا الى ان (جميع الخطط الاستباقية التي وضعتها المديرية بالتنسيق مع مديرية الصيانة لها الدور الكبير والفعال في تصريف مياه السيول لتخطي الأضرار التي تخلفها)، وتسببت عاصفة ناتجة عن الدوامة القطبية موجة برد خطيرة إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة تمتد من داكوتا الشمالية والجنوبية حتى مين، مع توقعات بتساقط الثلوج فى أقصى الجنوب فى ألاباما وجورجيا.وكانت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي من أكثر المناطق تضررا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر. وعرضت قنوات التلفاز المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيكان. وأغلقت السلطات الإقليمية مئات المدارس وألغت شركات الطيران أكثر من ألفى رحلة . ويعتزم المسؤولون فى شيكاغو إلغاء الدراسة لجميع تلاميذ المدارس البالغ عددهم 360 ألفا بسبب الطقس. وفتح مسؤولون فى مدينة دى موين بولاية أيوا ملاجئ للتدفئة وقالت أيضا إن بمقدور السكان البقاء داخل مراكز التسوق من أجل الدفء.وفى جورجيا، أغلق حاكم الولاية برايان كيمب المكاتب الحكومية فى 35 مقاطعة وأغلقت المدارس أيضا فى أنحاء مختلفة من الولاية. الى ذلك قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن (زلزالا بقوة 5.3 درجة وقع قبالة سواحل تايوان امس الأربعاء وتسبب في اهتزاز المباني في العاصمة تايبه لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية).