الأنواء: الطقس غائم جزئي وإنخفاض بدرجات الحرارة

منبىء جوي يحذّر من إجتياح السيول مدينتي الكوت والعمارة

بغداد – الزمان

توقع رئيس منبئين أقدم في هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل محمود عبد اللطيف اجتياح السيول مدينتي الكوت والعمارة يوم الجمعة المقبل.وقال عبد اللطيف في تصريح امس إنه (من المتوقع هطول أمطار غزيرة غرب إيران غدا الخميس)، وأضاف أن (ذلك سوف يتسبب باجتياح سيول من إيران باتجاه الكوت والعمارة وبدرة). فيما اعلنت الهيئة عن حالة الطقس في مدن العراق خلال الايام المقبلة . وقالت الهيئة في بيان امس ان (حالة الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 11-31 كيلومتر بالساعة ومدى الرؤيــــــة من 2-31 كليومترا)، مشيرا الى ان (المنطقة الشمالية ستشهد ايضا طقسا غائما ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق اما حركة الرياح ستكون خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 6-2 كليومترا)، مبينا ان (الحالة الجوية ليوم غدا في المنطقتين الوسطى والجنوبية يكون غائما جزئيا مصحوب بتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ليتحول تدريجيا بعد الظهر الى صحو و درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق اما حركة الرياح في الاقسام الغربية تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الاقسام الشرقية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤيـــــــة يكـــــــون من 2-31 كيلومترا)، لافتا الى ان (الطقس في المنطقة الشمالية يكون غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية يتحول تدريجيا ابتداءا من اقسامها الغربية الى صحو و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق اما الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتـــــــراوح من 5-31 كيلومتر بالساعة و مدى الرؤية من 2 – 6 كيلومترات). الى ذلك أعلنت الشبكة القومية للزلازل في مصرعن وقوع زلزال بقوة أربع درجات قرب القاهرة الاثنين الماضي لم يسفر عن أي خسائر.

وقال أحمد علي بدوي رئيس قسم الزلازل بالشبكة ان (محطات الشبكة سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر)، واشار الى ان (مركز الزلزال كـــــــان على بعد 11 كيلومترا شمال غربي منطقة القطامية بالقاهرة)، واضاف ان (الهزة شعر بها سكان القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا ولم تسجل الشبكة أي توابع لها حتى الآن). يذكر ان أغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحـــــيته نحو 500 شخص.