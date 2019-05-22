الأنواء : الطقس صحو والحرارة 40 مئوية

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحواً الى غائم جزئي في مناطق البلاد. واشار بيان للهيئة امس ان (طقس اليوم الخميس وبعد غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم غي عموم المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية أما درجات الحرارة العظمى ببغداد فتكون بمعدل 40 مئوية)، وأضاف ان (طقس السبت المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئيا مع فرصة تساقط أمطار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً)، وتابع البيان ان (طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً مع فرصة تساقط امطار اما المنطقة الجنوبية قيكون الطقس فيها صحواً مع ارتفاع درجات الحرارة).

ورجح منبىء جوي تأثر العراق وبلدان اخرى بموجة حارة خلال الاسبوع المقبل. كتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (موجه حارة اعتيادية ستؤثر على اغلب مناطق البلاد خلال الايام المقبلة ،تبدأ ذروتها يوم الجمعة حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها)، ولفت الى ان (الموجة بدأ تاثيرها على بلاد الشام بشكل جزئي واكثر الدول تأثرا بها هي العراق وفلسطين ومصر والاردن وجنوبي سوريا و لبنان). في غضون ذلك أفاد معهد رصد الزلازل في هولندا بأنّ زلزالاً بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر هزّ منطقة غرونينغن شمالي هولندا التي تضم واحداً من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.وأدّى التنقيب عن الغاز على مدى عقود إلى عشرات من الهزات كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضراراً بآلاف المنازل، وأثار غضباً بين السكان، ودفع السلطات إلى فرض قيود على هذه الأنشطة.ويعدّ الزلزال الذي هز المنطقة واحداً من أعنف الزلازل التي شهدتها، و لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في كانون الثاني 2018 تعهدت عقبه الحكومة الهولندية بوقف الإنتاج بحلول عام 2030 وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.