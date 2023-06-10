الأنواء: الحرارة تتجاوز 40 في 11 محافظة

بغداد – فائز جواد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجمعاً للغيوم وانخفاضا في درجات الحرارة. وأضافت في بيان أن (الطقس اليوم الأحد يكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً إلى غائم جزئي، فيما يكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد). وأشارت إلى أن (يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق). وأوضحت أن (الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق). وكانت الهيئة قد ذكرت ان درجات الحرارة في 11 محافظة بلغت أمس أربعين مئوية. وأعلنت وزارة النقل، امس استئناف الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عملها في مطار البصرة الدولي، بعد توقف الرحلات مؤقتا نتيجة لخلل فني. وذكر بيان أن (الملاحة الجوية العراقية استأنفت عملها في مطار البصرة الدولي، بعد معالجة الخلل الفني الذي طال رادار الملاحة في المطار). وأضاف أن (الوزارة استنفرت جميع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، من أجل إصلاح الخلل، واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار البصرة الدولي).