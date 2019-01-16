الأنواء : إنخفاض درجات الحرارة وتصاعد الغبار في بعض الأماكن

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض المحافظات ليتصاعد بعدها الغبار ويتسبب بأنعدام الرؤية الافقية. وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة في الاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ويتحول تدريجيا الى صحو ودرجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ليتصاعد بعدها الغبار في بعض الاماكن)، مشيرا الى ان (الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية احيانا وتتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها وتكون مكثفة في بعض الاماكن ،اما درجات الحرارة فستنخفض ايضا عن اليوم السابق بضع درجات)، وتابع ان (طقس المنطقة الجنوبية يكون صحوا وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح من 30-40 كيلو مترا بالساعة وتشتد خلال النهار في بعض الاماكن الى اكثر من 50 كيلومترا بالساعة مسببة تصاعد الغبار فيها).

من جانبه ، اقترح منبىء جوي مجموعة من النصائح لمواجهة الموجة الباردة . وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس (يجب الإلتزام بلبس الملابس الملائمة لتجنب نزلات البرد وضيق التنفس فضلاً عن الإكثار من شرب السوائل يساعد بشكل كبير في مواجهة هذا الطقس وكذلك تجنب التخييم في البراري لتعرض البلاد الى موجات الانجماد بتأثير المنخفض الجوي).

متوقعا (تشكل موجات غبارية تؤدي الى تردي الرؤية الافقية في اغلب المناطق ولكن شدتها الاكبر تكون في غرب وجنوب غرب البلاد)، واضاف ان (الغالب على المنخفضات القطبية هو الجفاف ان لم تجد مساندة من منخفض السودان).

موضحاً ان (تأثير المنخفض الاكبر سيكون على بلاد الشام وشمال مصر وشمال العراق ومناطق متفرقة أخرى ومايرافق هذه المنخفضات من رطوبة جوية في طبقات الجو العليا تفقده الحالة الجوية هذه رغم وجود التبريد المناسب)، وعن الثلوج اشار عطية الى انها (تزداد لتشمل مناطق واسعة من دهوك واربيل وسليمانية ويستمر تساقطها بكميات اقل غد الجمعة حيث نهاية الحالة الجوية)، مؤكدا ان (انخفاضاً كبيراً بدرجات الحرارة متوقع ان يبدأ تأثيره على مناطق غرب البلاد وشمالها)، لافتا الى ان (توقعات الصقيع واردة في أغلب الأماكن خلال مدة تأثير الموجة الباردة التي تستمر لغاية الاثنين المقبل ، ولكن من المتوقع أن تكون ذروتها يومي الجمعة والسبت المقبلين)، وتابع عطية ان (موجة البرودة او الامطار المتوقعة على المنطقة حالة إعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة وليست غريبة أو نادرة أو متطرفة جداً).