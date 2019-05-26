زلزال مدمّر يضرب 4 دول بأمريكا اللاتينية

الأنواء : إنخفاض بسيط في الحرارة بالوسط ولا تغيير شمالاً وجنوباً

بغداد – فائز جواد

رجحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل انخفاضًا بسيطا في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى فيما تحافظ على معدلاتها في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مشيرة الى ان بلوغ درجة الحرارة العظمى في بغداد امس 45 درجة مئوية. وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه(الزمان) امس فإن (طقس اليوم الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي مع فرصة ضعيفة للأمطار في بعض الأماكن، وغائماً جزئياً شمالاً، وصحواً مع قطع من الغيوم في الجنوب).

إنخفاض الحرارة

مضيفا ان(درجة الحرارة العظمى في بغداد ستنخفض قليلاً من دون ان يطرأ تغيير على الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية). وبحسب جدول مرفق بالتقرير فقد بلغت درجة الحرارة العظمى في بغداد امس 45 مْ وكانت الاعلى في البصرة 49 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 32 مْ). من جهة اخرى أعلنت خلية مواجهة السيول، عن ارتفاع خزين العراق من المياهاللا 55.973 مليار م3 . وقالت في تقريرها اليومي ان (الخزين كان في التاريخ نفسه من العام الماضي 17.568 مليار م 3) مشيرة الى ان(الفراغ الخزني في الثرثار بلغ 16.537 مليار م3 فيما وصل توليد الطاقة الكهربائية من السدود الى ألف و223 ميكاواط). عالميا ، ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية إن (مركز الزلزال كان على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال البيرو وعلى عمق 105 كيلومترات). وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان. من جهتها أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية امس الأحد، أن زلزالا بلغت شدته 7.5 درجة وقع شمالي البيرو. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي ، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 7:41 بالتوقيت العالمي.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.وفي إندونيسيا قال مسؤولون إن بركانا ثار في منتجع بالي وتسبب بإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى أستراليا خلال الليل مع تصاعد سحابة من الرماد إلى السماء.وأوضح المسؤولون أن (حممًا تدفقت من بركان جبل أجونج إضافة إلى زخات من الصخور وصلت لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات بينما تناثر الرماد البركاني على عشرات القرى). ولم ترد تقارير عن مصابين أو قتلى.وقالت السلطات إن لديها 50 ألف قناع كإجراء وقائي على الرغم من أن مستوى التحذير من البركان لم يتغير ولم تجر أي عمليات إجلاء للسكان. وأظهرت صور التقطت لأجونج خلال الليل عمودا من الرماد وحمما متوهجة عند فوهة البركان. ويقع جبل أجونج في شرق بالي ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة آلاف متر .وفي أواخر عام 2017 رفعت السلطات مستوى التحذير من بركان أجونج بعد تزايد في نشاطه ما أدى لعمليات إجلاء للسكان وفوضى في رحلات السفر وقتها. وخفضت السلطات منذ ذلك الحين مستوى التحذير لكن البركان يثور بين وقت وآخر مما يتسبب في بعض الأحيان في تعطيل الرحلات الجوية.وتسبب ثوران كبير للبركان في عام 1963 في مقتل أكثر من ألف شخص ودفن قرى عدة.وتجتذب جزيرة بالي، التي تشتهر بالشواطئ والمعابد، نحو خمسة ملايين زائر سنويا.