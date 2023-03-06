الأنواء: إنخفاض الحرارة وإستمرار الأمطار

بغداد – فائز جواد

غمرت موجة امطار ،بغداد وعدداً من المحافظات امس ، فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي استمرارها اليوم الثلاثاء في المناطق كافة. وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري انه (حتى الآن لم ينته موسم الأمطار ، ونتوقع ان تشهد الاقسام الشرقية من البلاد موجة أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، والمناطق الوسطى كذلك)، وتابع ان (اليوم الثلاثاء سيشهد استمرار الامطار من خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية). وكانت الهيئة قد افادت ،باستمرار موجة الامطار الثلاثاء. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطقس سيكون في المناطق كافة ممطرا ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد،حيث تسجل العظمى في بغداد 24 مئوية).