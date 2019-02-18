الأنواء: إنخفاض الحرارة في الوسط والجنوب وجو مغبر يضرب الشمال

بغداد – الزمان

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل إنخفاض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية اليوم الثلاثاء، فيما توقعت المديرية العامة للانواء الجوية في اقليم كردستان ان تكون الأجواء في عدد من مناطق الاقليم مغبرة مع تساقط امطار نتيجة تعرض دول عربية الى عاصفة .خفيفة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء وبمناطق اخرى خلال اليومين المقبلين. وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم، والحرارة تنخفض قليلا، وفي المنطقة الشمالية يكون صحوا مع بعض الغيوم ايضا فيما تكون الحرارة مقاربة لليوم السابق)، مشيرة الى ان ( طقس المنطقة الجنوبية يكون غائما مع زخات مطر رعدية احيانا يتحول الى غائم جزئي فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق). وبحسب التقرير فإن طقس يوم غد الاربعاء (سيكون في المناطق الثلاث صحوا مع بعض الغيوم والحرارة مقاربة لليوم السابق). وبلغت درجة الحرارة الصغرى في المنطقة الوسطى امس الاثنين ست درجات مئوية والعـــظمى 19 درجة مئوية. بدورها قالت مديرية الانواء الجوية في كردستان ان عاصفة ستجتاح دولاً عربية الأسبوع المقبل ويكون تأثيرها محدودا على الاقليم. وأكد مسؤول قسم التوقعات في المديرية بزار اكرم في تصريح امس ان (العاصفة المذكورة لن يكون لها تأثير على العراق)، مضيفا ان (تأثيرها على اقليم كردستان سيكون خفيفاً ويتوقع ان تكون الأجواء مغبرة ولن تشمل جميع المناطق).وبشأن الأحوال الجوية خلال الايام المقبلة، قال ان (الغيوم والامطار الخفيفة ستستمر حتى اليوم الثلاثاء ولن يكون هناك بعد ذلك اي تساقط للامطار). كما اشارت التوقعات الجوية إلى تقدم منخفض جوي قطبي بارد وممطر نحو العراق والمنطقة بحلول نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.وبحسب ماجاء في صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة امس الأثنين، فإن (المنخفض الجوي سيشمل جميع أرجاء العراق خصوصا الشمالية والشمالية الشرقية، حيث يتسبب بتساقط كميات وفيرة من الأمطار بالاضافة إلى إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أياما عدة ، وسيتم إعلان تفاصيلها في حينها).

وتساقط البرد(الحالوب) عصر امس في المنطقة الوسطى على نحو مفاجىء مصحوباً بتساقط زخات مطر لكن المطر والحالوب لم يلبثا أن توقفا.