الأنواء : إستمرار موجة الأمطار حتى الثلاثاء

بغداد – فائز جواد.. توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،استمرار موجة الامطار التي تجتاح بغداد وعددا من المحافظات حتى يوم غد الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون في المناطق كافة غائماً ممطراً وتكون الأمطار رعدية وغزيرة في أقسامها الشرقية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وتنخفض قليلاً في اقسامها الغربية)، وأضاف أن (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد).