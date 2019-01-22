الأنواء العراقية: إرتفاع طفيف بالحرارة في الشمال والجنوب

زلزال شديد يضرب وسط أندونيسيا

الأنواء: إرتفاع طفيف بالحرارة في الشمال والجنوب

بغداد – الزمان

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل حصول ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية اليوم الاربعاء فيما تكون مقاربة لليوم السابق في الوسطى.

وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن من المرجح ان يكون طقس المنطقة الوسطى اليوم الاربعاء (صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيما الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة)، اما طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية فيكون (صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ). وفي الولايات المتحدة ضربت موجة برد قارس مناطق شرق الولايات المتحدة الى جلبتها الرياح الشتوية وتسببت في تراكم الجليد على الطرق في منطقة الغرب الأوسط وفي شرق الولايات المتحدة وادت الى موت فتاة.وتتعرض البلاد لموجة من الهواء المتجمد قادمة من القطب الشمالي في أعقاب عاصفة أخرى ضربتها في وقت سابق من كانون الثاني الجاري تسببت في صقيع وتراكم للجليد وصل ارتفاعه إلى نحو 30.5 سنتيمترا في أنحاء شمال شرق البلاد لكن هذا الجليد بدأ في الذوبان الأحد الماضي.وذكرت إدارة الشرطة في منطقة أرلينجتون هايتس إن (فتاة عمرها 12 عاما لقيت حتفها في منطقة على مشارف ولاية شيكاغو بعدما غمرها بناء جليدي شيدته بنفسها خلف إحدى الكنائس).وأضافت الشرطة أن (طفلة عمرها تسع سنوات كانت تلعب معها جرى انتشالها من تحت الثلوج وتعالج حاليا من انخفاض درجة حرارة جسدها ومن المتوقع أن تنجو.(وكشف مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من13 درجة تحت الصفر في نطاق المنطقة من مدينة نيويورك حتى بوسطن وفي نيو إنغلاند بالشمال فيما تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى40 ميلا في الساعة صاحبها على الأرجح هواء بارد مميت. وصنف المركز هذا الطقس على انه خطير. من جهتها أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تقارير وتحذيرات بشأن الرياح لأكثر من عشر ولايات تقع في نطاق موجة البرد من ولاية نورث داكوتا حتى المراكز الحضرية على الساحل الشرقي. ووفقا لموقع (فلايت أوير دوت كوم) فقد تأخرت أكثر من 7500 رحلة معظمها في مطارات نيويورك ونيو إنجلاند، فيما توقفت قبل ذلك بيوم أكثر من 14 ألف رحلة.

وضرب زلزال ثان اندونيسيا امس الثلاثاء من دون تسجيل خسائر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن (زلزالا شدته 6.6 درجة وقع جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا بوسط إندونيسيا). ولم يصدر تحذير من موجات مد كما لم ترد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر بشرية. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 230 كيلومترا جنوبي رابا في شرق سامباوا وعلى عمق 36 كيلومترا. ووقع الزلزال بعد هزة بلغت شدتها ست درجات ضربت المنطقة نفسها.