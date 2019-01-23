هزة أرضية تضرب خانقين

الأنواء: إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من اليوم

بغداد – الزمان

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل حصول ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في جميع مناطق العراق والطقس يكون صحواً الى غائم. وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان توقعات الطقس اليوم الخميس تفيد بأن (الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق)، مضيفة ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). وبشأن توقعات يوم غد الجمعة قال التقرير ان (طقس المنطقة الوسطى سيكون صحوا يتحول الى غائم جزئي والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما جزئيا والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق)، مشيرا الى ان(طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا يتحول الى غائم جزئي بعد الظهر ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق). الى ذلك سجلت مراصد هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح امس في ديالى. وقالت في بيان امس ان مراصدها (سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 7:25 في شرق قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى)، موضحة ان (قوة الهزة بلغت 3.5 درجة على مقياس رختر وتبعد 19 كيلو مترا عن شرق القضاء). وبحسب البيان فإن (المواطنين شعروا بها في منطقة خانقين شعورا خفيفا ولم ترد انباء عن حصول أضرار). ودعت الهيئة المواطنين في هذه المناطق الى (أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية) .