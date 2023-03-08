الأنواء: أمطار غزيزة تجتاج ثلاث محافظات

بغداد – ابتهال العربي

رجح متنبىء ،تعرض ثلاث محافظات الى موجة امطار غزيرة ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم غد الجمعة. كتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (السليمانية ومناطق من شمال شرق صلاح الدين وشمال ديالى ستتعرض لهطول غزير للأمطار حتى يوم غد الجمعة)، واشار الى ان (المجموع التراكمي للأمطار في بعض الأماكن سيتجاوز 100 ملم).وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في وقت سابق،ان يكون طقس اليوم الخميس غائما جزئيا الى غائم مصحوب بامطار ودرجات الحرارة غير مستقرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ويكون غائماً في أقسامها الشرقية مع تساقط امطار رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة)، واشار الى ان (درجات الحرارة تتأجرح بين الارتفاع والانخفاض)، واضاف ان (طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم).