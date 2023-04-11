الأنواء: أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاربعاء ، غائما مصحوبا بامطار غزيرة في المناطق كافة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون غائما مصحوبا بامطار غزيرة في المناطق كافة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا عن اليوم السابق)، وأضاف أن (الامطار تستمر حتى يوم غد الخميس في المناطق كافة). وفي صلاح الدين ، وجه المحافظ اسماعيل خضير الهلوب، الوحدات الإدارية والدوائر الخدمية في المحافظة، بالاستعداد لموجة الأمطار المتوقع هطولها بالمحافظة ابتداء من اليوم الاربعاء.وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة رياض الجابر ان (المحافظ عقد اجتماعاً موسعاً ضم قائممقامي أقضية المحافظة والمعاون الفني وقائد شرطة المحافظة اللواء قنديل خليل محمد والمستشار الفني ومديري الدوائر البلدية والخدمية والقطاعية والدفاع المدني لمتابعة وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ، بحث الاستعدادات لموجة الامطار المتوقع ان تجتاح البلاد اليوم). وسجلت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ، هزة أرضية بقوة 4 درجات ولاية قهرمان مرعش.وقال بيان امس أن (الزلزال وقع على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض). وفقد شخصان جراء أمطار غزيرة هطلت على جنوب إسرائيل وتسببت بفيضانات.وقالت أجهزة الطوارئ إنها (كثفت عملياتها لانقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح).