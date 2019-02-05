الأنواء: أمطار خفيفة والحرارة غير مستقرة غداً الخميس

بغداد – الزمان

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط أمطار خفيفة يوم غد الخميس مع تفاوت في استقرار درجات الحرارة بين منطقة وأخرى. وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) أمس فإن (الطقس المرجح اليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم والحرارة مقاربة ليوم امس وفي المنطقة الشمالية يكون صحوا يتحول الى مابين غائم جزئي وغائم خلال الليل, مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق)، مضيفة ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن يوم امس). وبلغت درجة الحرارة الصغرى في بغداد امس ثلاث درجات مئوية والعظمى 20 مئوية. كما توقعت الهيئة ان يكون طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة والحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما يكون في المنطقة الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا والحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق )، موضحة ان ( الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ). في السياق ذاته تنفس المصريون امس الصعداء بعد أيام من البرودة الشديدة دفعت الكثير منهم إلى الانزواء داخل المنازل طلبا للدفء عندما شهدت درجات الحرارة امس ارتفاعا في مناطق مختلفة من البلاد.وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية فقد ساد امس جو حار في مختلف أنحاء مصر نهارا، قبل أن يتحول إلى بارد ليلا، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط أمطار في بعض المناطق. وكانت التوقعات تفيد بأن الامطار قد تصل الى حد السيول في مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. ونشطت الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما نشطت على البحر المتوسط.