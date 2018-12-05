الأنواء : أمطار خفيفة وإنخفاض الحرارة

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل استمرا هطول الامطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المنطقتين الوسطى والشمالية ستشهد اليوم امطارا خفيفة ومتوسطة وتكون رعدية احيانا)، لافتة الى ان (الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي مع تساقط امطار بين الخفيفة والمتوسطة الشدة و حدوث عواصف رعدية). بدوره ، اكد المنبئ الجوي صادق عطية في منشور على فيسبوك ان (جميع المدن مشمولة بالامطار من الشمال الى الجنوب)، مبينا ان (الامطار تتلاشى فرصتها مؤقتا من مدينة الانبار وجنوب غرب البلاد حيث تندفع الامطار شرقا بانتظار دخول خط الجبهة الباردة وامطارها للبلاد)، موضحا ان (فرصة الامطار تنتهي في الجنوب والوسط خلال مساء غد وتعود يوم الجمعة المقبل لكنها ستستمر في اغلب مدن الشمال مابعد يوم الجمعة المقبل فيما تتلاشى في باقي الاماكن مؤقتا لان الحالات الجوية ستؤثر عشوائيا خلال الاسبوع المقبل). وقرر مجلس محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي اليوم لجميع الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية البلدية والصحة والطرق والجسور والماء والمجاري الرسمي بسبب الفيضانات التي غمرت بعض مناطق المحافظة من جراء الامطار. وتعهدت بلديات نينوى بفتح طريق موصل- اربيل بعد تأثره بموجات السيول ، وتواصل ردم الانفاق التي سببتها الامطار . فيما تواصل محافظة واسط انجاز عمليات حماية المحافظة من مياه السيول المقبلة من المنحدرات الايرانية.

وضرب زلزال قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر سواحل كاليدونيا الجديدة مما دفع السلطات إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي والطلب من الأهالي إخلاء مناطق في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. وقالت السلطات إن (مركز الزلزال الذي أعقبه عشر هزات ارتدادية كان على بعد نحو 170 كيلومتر جنوب شرق جزر لويالتي بأرخبيل كاليدونيا الجديدة وعلى عمق 10 كيلومترات فقط). وتوقع مركز رصد التسونامي في المحيط الهادئ حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ، محذرا من أن زلزالا قريبا من سطح الأرض بتلك القوة يمكن أن يكون مدمرا، موضحا إن الخطر الناجم عن الزلزال الأساسي قد زال.بدوره ، قال متحدث باسم الدفاع المدني إن (تقارير من المنطقة تؤكد أن قوة التسونامي تراجعت بدرجة كبيرة ولم يعد هناك من خطر كبير على الأهالي)، وأضاف (لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار). واكد المتحدث باسم مرصد الكوارث الجيولوجية في فانواتو إن (جزيرة تانا المأهولة بعدد قليل من السكان ستتعرض على الأرجح لأكثر الأضرار لكن لم تصدر أوامر إخلاء)، واشار الى انه (لا يوجد صفارات إنذارات في تانا لكن الأهالي معتادون على هذه الأوضاع وبالتأكيد اخذوا الاحتياطات وتوجهوا إلى مناطق مرتفعة). وتم رصد أمواج تسونامي تندفع من مركز الزلزال مما دفع بالأهالي إلى الفرار إلى مناطق مرتفعة، فيما بلغ ارتفاع المد إلى 72 سنتيمترا على جزيرة تانا في فانواتو.وقال اهالي الجزيرة إن (جدران مبان اهتزت وفي بعض الأماكن أصبح البحر مكسوا بالرغوة).