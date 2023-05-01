الأنواء: أجواء مغبّرة والحرارة 28

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الثلاثاء مغبرا ودرجات الحرارة العظمى في بغداد تسجل 28 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس البلاد اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً واحياناً غائماً جزئياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح تنشط مسببة تصاعد الغبار ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق حيث تسجل العظمة في بغداد 28 مئوية).

واضاف ان (طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد).