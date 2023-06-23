الأنواء: أجواء مغبرّة والحرارة 45

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت مغبرا ودرجات الحرارة العظمى تسجل في بغداد 45 مئوية. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ،مسببة تصاعدا للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى تسجل في بغداد 45 وكربلاء وبابل وديالى 44 والنجف 46 والبصرة 47 مئوية)، وتابع ان (طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً امصحوبا بغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية). وسجلت مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أعلى حرارة بلغت 50.8 درجة، وكانت الأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة حول العالم. وهذه المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في الجزء الشمالي من محافظة سيستان وبلوشستان عتبة 50 درجة مئوية في فصل الربيع. بحسب الموقع الإسباني المتخصص في رصد درجات الحرارة.