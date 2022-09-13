الأنواء: أجواء مغبرّة وإنخفاض الحرارة

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاربعاء صحوا يتحول تدريجيا الى مغبر مع انخفاض الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (طقس اليوم الاربعاء سيكون صحوا في المناطق كافة مع انخفاض بدرجات الحرارة في البلاد)، واضاف ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يزول تدريجيا ،وذلك لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، وعليه تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة لبضع درجات مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية )، مشيرا الى ان (درجات الحرارة ستعود الى معدلاتها العامة ابتداء من يوم الجمعة المقبل تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة).