الأنواء: أجواء مغبرّة وإنخفاض الحرارة

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت مغبرا مصحوبا بعواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتنشط الرياح مسببة تصاعداً الغبار في بعض الاماكن مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وتسجل العظمى في بغداد 31 مئوية). من جانبه ، كتب المتنبىء الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس (نستبشر خيراً بأمطار منتصف الشهر الجاري،برغم انها أقل من المعدل العام)، وأضاف (أما خلال الثلث الأول من الشهر، فالأمطار أقل من المعدل في شمال ووسط العراق وأعلى من المعدل قليلا في مدن الجنوب والفرات الأوسط)، وتابع ان (هذه التوقعات طبقا لما يرسمه نموذج توقعات تطرف معدل الأمطار الأوربي الأسبوعي). وأعلن مركز للزلازل في سوريا، بأنه رصد ، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كليلومترا. كما سجلت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (هزة أرضية بقوة 5 درجات ،ضربت منطقة كهرمان مرعش).