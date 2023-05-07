الأنواء: أجواء مستقرة والحرارة 34

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاثنين صحوا ودرجات الحرارة العظمى تسجل في بغداد 34 مئوية. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة العظمى في بغداد ،تسجل 34 مئوية). وسجل المركز الوطني للزلازل في سوريا، هزة أرضية بقوة 3.2 درجات شرق حماة بنحو 77 كيلومتراً.وقال المركز في بيان مقتضب إن (الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات شرق مدينة حماة بنحو77 كيلومتراً).وأفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في كامتشاتكا، بوقوع زلزالين في مياه المحيط الهادئ بالقرب من ساحل شبه الجزيرة. وقال الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية ان (زلزاليين غير محسوسين وقعا في مياه المحيط الهادئ وعلى عمق 76 كيلومترا، حيث بلغت قوتهما 5.3 و 4.2 أما مركز بؤرتهما فكانا في مياه المحيط على مسافة 145 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الحضرية).