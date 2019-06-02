الأنواء: أجواء حارة والعظمى 45 مئوية

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد مناطق البلاد طقسا حار نهارا ودرجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستصل الى 45 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس سيكون في المناطق كافة صحو مع بعض الغيوم في ما سترتفع درجات الحرارة قليلا), واضاف ان (الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة).

ولفت الى ان (درجات الحرارة العظمى في بغداد ستصل الى 45 درجة اما الصغرى 23 درجة مئوية).

وتابع البيان ان (درجات الحرارة العظمى في البصرة ستكون 46 درجة مئوية و في الموصل 41 درجة مئوية). وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لنجاة أحد الأشخاص في مكة المكرمة بالسعودية، من صاعقة رعدية قوية.وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في المدينة.

هطول امطار

وحذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول الأمطار في المدينة ذاتها، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظا على سلامة المواطنين. وأضاف انه , حرصا على سلامة المسافرين تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة.

الى ذلك , قالت وزارة الدفاع ألالبانية إن ستة زلازل هزت جنوب شرق البلاد في غضون ساعتين وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل. وذكرت إحدى الوسائل المحلية أن (خمسة أصيبوا عندما انهار منزل في حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة). واشارت الوزارة الى انه (لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد).

وقال بيتريت (60 عاما) في قرية فلوك مركز الزلازل (عندما خرجت لحلب الأبقار حدث الزلزال أيقظت الأطـــــــفال والكبار وركضنا للخارج جميعا حيث انهار سقف المنزل)،

واكدت الوزارة إن أضرارا لحقت بنحو 70 منزلا في فلوك وقرية دفوران المجاورة. مبينة ان نصف المنازل المتضررة كانت قديمة ومهجورة. وشارك جنود ورجال إطفاء في نصب الخيام لإيواء المضارين من الزلازل في فلوك.

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية. واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان