الأنواء‮: ‬طقس‮ ‬غائم وفرص أمطار‮ ‬غداً

بغداد‮ – ‬فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي‮ ‬التابعة لوزارة النقل‮ ‬،‮ ‬ان‮ ‬يكون طقس اليوم الاربعاء‮ ‬غائما مع فرصة لتساقط امطار‮ ‬يوم‮ ‬غد الخميس‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬طقس اليوم الأربعاء سيكون‮ ‬غائماً‮ ‬جزئياً‮ ‬في‮ ‬عموم مناطق البلاد،‮ ‬ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في‮ ‬عموم البلاد،حيث تسجل العظمى في‮ ‬بغداد‮ ‬34 مئوية‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬طقس‮ ‬يوم‮ ‬غد الخميس سيكون‮ ‬غائماً‮ ‬جزئياً‮ ‬مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة بعد الظهر في‮ ‬جميع مناطق البلاد،‮ ‬ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً‮ ‬عن اليوم السابق‮). ‬