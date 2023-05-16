الأنواء: طقس غائم وفرص أمطار غداً
بغداد – فائز جواد
توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاربعاء غائما مع فرصة لتساقط امطار يوم غد الخميس. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد،حيث تسجل العظمى في بغداد 34 مئوية)، وتابع ان (طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة بعد الظهر في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق).