الأنبار تفصح عن خطتها الخاصة لإنجاز الملاعب العام الجاري

بغداد- الزمان

أعلنت مديرية شباب ورياضة الأنبار، ا عن خطتها لإنجاز المشاريع المقترحة والتي سيتم تتفيذها خلال العام الحالي 2023.

وقال مدير شباب ورياضة الأنبار عماد المشهداني في تصريح صحفي إن المديرية ماضية بتنفيذ عدة مشاريع مقترحة ضمن خطتها للعام الحالي ومنها تأهيل منتدى شباب نموذج (أ) مرحله اولى بمبلغ ثلاثة مليارات ومئة وأربعة عشر مليوناً ومئة وسبعين ألف دينار ، وكذلك انشاء قاعدة الرشاقة والقوة البدنية في منتدى شباب ورياضة الفلوجة وبمبلغ خمسمئة وستة وعشرين مليوناً وستة وثلاثين ألف دينار.

وأضاف المشهداني أن الخطة ستشمل إنشاء قاعة رياضية متعدده الأغراض في منتدى شباب ورياضة الفلوجة بمبلغ مليار واربعمئة وسبعة ملايين وستة وسبعين الف دينار، وأيضا تأهيل وتوسيع ملعب الجولان في الفلوجة ، وإنشاء قاعة رياضية متعددة الأغراض بكلفة مليار وستمائة وثماني وسبعين مليون دينار.وتابع المشهداني سيتم إنشاء ملعب ثيل صناعي لنادي الصديقية الرياضي بكلفة تبلغ اربعمئة وتسعة وتسعين مليونا وستمئة وثلاثين ألف دينار، وإنشاء قاعة رياضية مغلقة متعددة الأغراض في ناحية كبيسة، بمبلغ مليار ومئة وتسعة وتسعين مليونا وسبعمئة وعشرة آلاف دينار، وكذلك إنشاء ملعب ثيل صناعي مفتوح في ناحية الحقلانية في قضاء حديثة، بمبلغ مليار وثلاثمئة مليون وسبعمئة وخمسين ألف دينار .

وواصل المشهداني سيتم بناء قاعة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بأبعاد في ناحية بروانه في قضاء حديثة ، وإنشاء بناية دار ضيافة ضمن مساحة القاعة الرياضية المغلقة في قضاء عنه ، وكذلك إنشاء ملعب خماسي في منتدى شباب عنه وتأهيل بناية المنتدى وانشاء مسبح مغلق في القضاء ، فيما قررنا هدم وأعمار منتدى شباب راوة وانشاء مسبح مغلق واعادة تأهيل القاعة الرياضية .