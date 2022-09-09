الأناقة تميّز أسلوب الملك تشارلز في كل المناسبات

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتميز‭ ‬الأزياء‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بأسلوب‭ ‬فريد‭ ‬أكسبه‭ ‬لقب‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬إطلالات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فهو‭ ‬عكس‭ ‬والدته‭ ‬الراحلة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬لا‭ ‬ينوّع‭ ‬في‭ ‬ألوان‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬يختارها‭.‬

ويتولى‭ ‬أفضل‭ ‬المصممين‭ ‬البريطانيين‭ ‬تصميم‭ ‬ملابس‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬بأناقة‭ ‬مطلقة،‭ ‬مستخدمين‭ ‬أجود‭ ‬الأقمشة،‭ ‬فيما‭ ‬ينتعل‭ ‬الملك‭ ‬أحذية‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬أبرز‭ ‬صانعي‭ ‬الأحذية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وتختلف‭ ‬الأزياء‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬الجديد‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬مناسبة،‭ ‬فمن‭ ‬بين‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬يعتمدها‭ ‬مثلاً‭ ‬بزة‭ ‬بثلاث‭ ‬قطع‭.‬

وأُسند‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المساعدين‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬مهمة‭ ‬اختيار‭ ‬ملابس‭ ‬الملك،‭ ‬أحياناً‭ ‬لمرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭. ‬وتذكر‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬نُشرت‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬مسؤول‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬ربط‭ ‬أحذيته‭. ‬

وسنة‭ ‬2009،‭ ‬أعطته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إسكواير‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬إطلالات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬الملك‭ ‬أتت‭ ‬ممازحة‭ ‬قائلاً‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬اعتمدته‭ ‬المجلة‭ ‬لتزيد‭ ‬نسبة‭ ‬مبيعاتها‭.‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الحفلات‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وصف‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬الأزياء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬زمن‭ ‬غابر‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتحول‭ ‬‮«‬من‭ ‬الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬أناقة‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭ ‬ذي‭ ‬الإطلالات‭ ‬الأسوأ‭ (…)‬‮»‬‭.‬

لكنّه‭ ‬أشار‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬يولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بتفاصيل‭ ‬إطلالاته‭ ‬وتنسيق‭ ‬الألوان‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬أسلوبه‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الموضة،‭ ‬أصبح‭ ‬تشارلز‭ ‬يعتمد‭ ‬أزياء‭ ‬تتميز‭ ‬بمجاراتها‭ ‬كل‭ ‬العصور‭.‬

‭- ‬جوارب‭ ‬قصيرة‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭ -‬

ويظهر‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬طفولته‭ ‬مرتدياً‭ ‬سروالاً‭ ‬قصيراً‭ ‬مع‭ ‬ربطة‭ ‬عنق‭ ‬مرفقة‭ ‬أحياناً‭ ‬بسترة‭. ‬وفي‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬كانت‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تعتمد‭ ‬الإزار‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الذي‭ ‬أضافه‭ ‬تشارلز‭ ‬إلى‭ ‬إطلالاته‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ريعان‭ ‬شبابه‭.‬

ولجأ‭ ‬تشارلز‭ ‬مع‭ ‬بلوغه‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬أسلوب‭ ‬رياضي‭ ‬معتمداً‭ ‬قمصان‭ ‬البولو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لاقى‭ ‬استحسان‭ ‬الشابات‭. ‬ويحب‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬إضافة‭ ‬الاكسسوارات‭ ‬إلى‭ ‬إطلالاته،‭ ‬كالنظارات‭ ‬الشمسية‭ ‬وأزرار‭ ‬الأكمام،‭ ‬وحتى‭ ‬إضافة‭ ‬ربطة‭ ‬عنق‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬فراشة‭ ‬مع‭ ‬بزة‭ ‬التزلج‭.‬

ويضع‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬إصبعيه‭ ‬الصغيرين‭ ‬خاتماً،‭ ‬فيما‭ ‬يعتمد‭ ‬تسريحة‭ ‬الشعر‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشوبها‭ ‬شائبة‭.‬

ولا‭ ‬يمانع‭ ‬تشارلز‭ ‬عندما‭ ‬يسافر‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬التقاليد‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬بلد‭. ‬فسنة‭ ‬2014،‭ ‬ارتدى‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬السعودية‭ ‬زيها‭ ‬التقليدي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬رقصة‭ ‬السيف‭.‬

وسنة‭ ‬1977،‭ ‬ارتدى‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬غانا‭ ‬غلالة‭ ‬طويلة‭ ‬مخططة،‭ ‬فيما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2010‭ ‬متربعاً‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬ويرتدي‭ ‬زي‭ ‬التمويه‭ ‬العسكري‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الملك‭ ‬يمانع‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬ارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬الخاصة‭ ‬بركوب‭ ‬الدرجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والمصنوعة‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المطاكي‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭. ‬وفي‭ ‬حدث‭ ‬خيري‭ ‬نُظم‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬ظهر‭ ‬تشارلز‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬قديمة‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزة‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭ ‬وحذاءً‭ ‬رسمياً‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬بزة‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المطاطي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬كابوس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬والسبعين،‭ ‬يعتمد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بزات‭ ‬مزدوجة‭ ‬الصدر‭ ‬بألوان‭ ‬فاتحة‭ ‬مع‭ ‬منديل‭ ‬حريري‭ ‬يختلف‭ ‬دائماً‭ ‬عن‭ ‬ربطة‭ ‬العنق‭. ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬أراضيه،‭ ‬يظهر‭ ‬بصورة‭ ‬صاحب‭ ‬الارض‭ ‬النبيل،‭ ‬واضعاً‭ ‬يديه‭ ‬في‭ ‬الجيوب‭ ‬الضخمة‭ ‬لستراته‭ ‬القطنية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬باربور‮»‬‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬المهمة،‭ ‬فينبغي‭ ‬رسمياً‭ ‬ارتداء‭ ‬الزي‭ ‬العسكري،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬اعتمده‭ ‬الملك‭ ‬خلال‭ ‬ظهور‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬لمناسبة‭ ‬بلوغه‭ ‬سنواته‭ ‬الستين،‭ ‬إذ‭ ‬ارتدى‭ ‬آنذاك‭ ‬الزي‭ ‬الاحتفالي‭ ‬الأحمر‭ ‬لحرس‭ ‬ويلز‭ ‬مع‭ ‬ميداليات‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬وسيف‭ ‬ذهبي‭ ‬على‭ ‬الحزام‭.‬

ويملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬إنفاقه‭ ‬الزائد،‭ ‬مئات‭ ‬البزات،‭ ‬وقد‭ ‬صممت‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬منها‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬اندرسون‭ ‬أند‭ ‬شيبرد‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬ويُعتبر‭ ‬التصميم‭ ‬الذي‭ ‬تصنّعه‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬مريحاً‭ ‬وأنيقاً‭ ‬في‭ ‬آن،‭ ‬وتشير‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬كيو‮»‬‭ ‬للأزياء‭ ‬الرجالية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬يرتدي‭ ‬هذه‭ ‬البزات‭ ‬يشعر‭ ‬براحة‭ ‬كبيرة‭ ‬وكأنه‭ ‬في‭ ‬ملابس‭ ‬النوم‭.‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أولى‭ ‬تشارلز‭ ‬وهو‭ ‬مدافع‭ ‬بارز‭ ‬عن‭ ‬البيئة،‭ ‬اهتماماً‭ ‬لتحسين‭ ‬صورته‭ ‬كشخص‭ ‬مسؤول‭ ‬بيئياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحبّذ‭ ‬رمي‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أغراضه‭.‬

وفي‭ ‬حفلة‭ ‬زفاف‭ ‬نجله‭ ‬هاري‭ ‬وميغن‭ ‬ماركل‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ارتدى‭ ‬معطفاً‭ ‬بلون‭ ‬رمادي‭ ‬فاتح‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1984‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬‮«‬ما‭ ‬دام‭ ‬المعطف‭ ‬مناسباً‭ ‬لقياسي‭… ‬أرتديه‭ ‬بضع‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬السنة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يتخيّل‭ ‬كيف‭ ‬لمعطف‭ ‬جديد‭ ‬يرتديه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السنّ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬مختلفاً‭ ‬تماماً‮»‬‭.‬

ويظهر‭ ‬الملك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بمعطفين‭ ‬لا‭ ‬ثالث‭ ‬لهما،‭ ‬واحد‭ ‬مزدوج‭ ‬الصدر‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬قماش‭ ‬التويد،‭ ‬والثاني‭ ‬بلون‭ ‬الكراميل‭.‬

ويقول‭ ‬ميشال‭ ‬فور،‭ ‬وهو‭ ‬مؤلف‭ ‬سيرة‭ ‬تتناول‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬خياطي‭ ‬الملك‭ ‬يحتفظون‭ ‬بقطع‭ ‬قماش‭ ‬كبيرة‭ ‬ربما‭ ‬لإصلاح‭ ‬ملابسه‭ ‬إن‭ ‬احتاجت‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬‭ ‬وفي‭ ‬السنة‭ ‬الفائتة،‭ ‬عقد‭ ‬الملك‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأزياء‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭ ‬الراقية‭ ‬بيعت‭ ‬الكترونياً‭ ‬بعدما‭ ‬صممها‭ ‬ستة‭ ‬طلاب‭ ‬يدرسون‭ ‬تصميم‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتولى‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬ستة‭ ‬شبان‭ ‬تلقوا‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬جمعيته‭ ‬الخيرية‭ ‬التعليمية‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬برينسس‭ ‬فاوندايشن‮»‬‭.‬