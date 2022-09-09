الأمين المساعد للجامعة العربية لـ (الزمان): ندرس مشروعية تمثيل ليبيا من قبل المنقوشي

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

وسط‭ ‬الجدل‭ ‬المثار‭ ‬حول‭ ‬شرعية‭ ‬تمثيل‭ ‬السيدة‭ ‬رجاء‭ ‬المنقوشي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الليبية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬وهو‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬أثناء‭ ‬القاءه‭ ‬كلمتها،‭ ‬أكد‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬مساعد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬قانونية‭ ‬حول‭ ‬مشروعية‭ ‬تمثيل‭ ‬السيدة‭ ‬رجاء‭ ‬المنقوشي‭ ‬لبلادها‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأضاف‭ ‬زكي‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة‭ ‬جاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الأخير،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬محرجا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬سوى‭ ‬دراسة‭ ‬قانونية‭ ‬محايدة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ . ‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الحفيظ‭ ‬غوقة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ستجد‭ ‬نفسها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التوافق‭ ‬والذي‭ ‬أفرز‭ ‬حكومة‭ ‬التوافق‭ ‬الحالية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدبيبة‭ ‬والتي‭ ‬اعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ورغم‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬ساع‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬باشاغا‭ ‬بصورة‭ ‬منفردة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬أحد‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬مطالبة‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بحكومة‭ ‬الدبيبة‭ ‬والتي‭ ‬اعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬توافق‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬والتي‭ ‬ستحسم‭ ‬بصورة‭ ‬نهائية‭ ‬قضية‭ ‬الشرعية‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ . ‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬دعاه‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتكليف‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬برئاسة‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬ومساندتها‭ ‬لممارسة‭ ‬مهامها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬طرابلس‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تحريرها‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬المليشيات‭ ‬والعصابات‭ ‬المسلحة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مارس‭ ‬سلطاته‭ ‬وصلاحياته‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬الدستوري‭ ‬وقرر‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬الدبيبة‭ ‬جاء‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايتها‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سعي‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬لدعم‭ ‬بقائها‭ ‬ضمنيا‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬للميلشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬أفسدت‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وأعلنت‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية،‭ ‬واختتم‭ ‬عقيلة‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الليبيين‭ ‬وتوحيد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬وعمقت‭ ‬الانقسام‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬مظلة‭ ‬حامية‭ ‬للميلشيات‭ ‬والعصابات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬لتضمن‭ ‬بقاءها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مستقبل‭ ‬الليبيين‭ . ‬

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