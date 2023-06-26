الأمير وليام يطلق برنامجاً لمكافحة التشرّد

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬الاثنين‭ ‬برنامجاً‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬مشكلة‭ ‬التشرّد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬المُسمى‭ “‬هوم‭ ‬ووردز‭” ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ “‬إظهار‭ ‬إمكانية‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لمشكلة‭ ‬المشردين‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬جمعية‭ “‬رويال‭ ‬فاونديشن‭” ‬الخيرية‭ ‬المملوكة‭ ‬للأمير‭ ‬وليام‭ ‬وزوجته‭ ‬كيت‭.‬

وقال‭ ‬الابن‭ ‬الأكبر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬إنها‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬لكنني‭ ‬أؤمن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تشرّد‭ ‬الأشخاص‭ ‬مسألة‭ ‬نادرة‭ ‬وغير‭ ‬متكررة‭”.‬

ويمثل‭ ‬البرنامج‭ ‬مشروعاً‭ ‬جديداً‭ ‬بارزاً‭ ‬لأمير‭ ‬ويلز‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬جوائز‭ ‬إيرثشوت‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬لمُكافأة‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬طالتها‭ ‬فضائح‭ ‬كثيرة،‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬أهميتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬البريطاني‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬الأمير‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاماً‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الست‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬فاعلاً‭ ‬فيها،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬لندن‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬الجمعية‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬ستكون‭ “‬رويال‭ ‬فاوندايشن‭” ‬مسؤولة‭ ‬عنه،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬شركاء‭ ‬محليين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وشركات،‭ ‬سيعملون‭ ‬معاً‭ ‬لتوفير‭ ‬خطة‭ ‬محلية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭”‬الاحتياجات‭ ‬والخبرة‭ ‬المحليتين‭”. ‬ويتمثل‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬مساكن‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬تليها‭ ‬خطوة‭ ‬إنشاء‭ ‬نموذج‭ ‬يمكن‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭ ‬أيضاً‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬القصّر،‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ويعيشون‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬إقامة‭ ‬موقتة‭ ‬أخرى‭.‬