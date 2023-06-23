مفتن والموسوي يحضران إستذكار نقابة الرياضيين للراحل أحمد راضي

الأمير علي يهنئ بفوز غرب آسيا وإتحاد الكرة يستذّكر النورس الطائر

بغداد- حارث احمد

هنأ علي بن الحُسَيّن رئيس اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وعضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، لمناسبةِ فوز المنتخب الأولمبي العراقيّ بلقبِ النسخة الرابعة من بطولةِ غرب آسيا دون 23 عاماً. وبارك لدرجال هذا الإنجازَ الذي يُضاف إلى سلسلةٍ من الإنجازات للاتحادِ العراقيّ على مختلف الأصعدة معتبراً أن تواصلَ هذه الإنجازات يؤكدُ التطورَ الكبير لكرةِ القدم العراقيّة سواءً على مستوى المشاركة في البطولاتِ أو على مستوى استضافةِ المناسبات والمحافل الرياضيّة.

إمكاناتٍ هائلةٍ

وأشاد بن الحسين بما أظهره الاتحادُ العراقيّ وملاكاته كافة من إمكاناتٍ هائلةٍ خلال تنظيم بطولةِ الوطنيّ ايرثلنك غرب آسيا دون 23 عاماً، الأمرُ الذي أسهمَ في إخراجها على أعلى المستوياتِ والمقاييس التنظيميّة مؤكدا إن هذا الأمرَ لا يعد جديداً على الاتحادِ العراقيّ، باعتبار النجاحات السابقة خلال البطولات الإقليميّة التي نظمها اتحادُ غرب آسيا في العراق أو البطولات الأخرى. وكان اتصالٌ قد جرى بين علي بن الحُسَيّن و درجال، قبل المباراةِ النهائية، مقدماً شكره لدولةِ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومباركاً فيه النجاح التنظيميّ للبطولةِ والدعم الذي قُدِمَ لها إلى جانبِ نجاحها الكبير من خلال الحُضور الجماهيريّ لمبارياتِ البطولة. ومن جانبه ثمّن درجال الدورَ الذي يقدُمه الأمير علي بن الحُسَيّن واتحاد غرب آسيا في دعمِ برامج ونشاطاتِ الاتحاداتِ الأهلية في الإقليم. وأكد درجال إن نجاحَ الاتحاد العراقيّ بتنظيمِ البطولة هو نجاحٌ لمنظومةِ اتحاد غرب آسيا بشكلٍ عام. وأبدَى درجال استعدادَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم لدعم أية توجهاتٍ من شأنها الارتقاء بكُرةِ القدم في المنطقة مشيداً بسلسلةِ البرامج التي تتضمنها أجندةُ اتحاد غرب آسيا والتي دائماً ما تكون شاملةً وهادفة.

وفي سياق منفصل يتقدم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة عدنان درجال نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، بأحر التعازي للوسطِ الرياضيّ وأبناء شعبنا الطيب في الذكرى الثالثة لرحيل نجم الكرة العراقيّة أحمد راضي، إذ ودّعنا بألمٍ وحسرةٍ في مثل هذا اليوم الموافــق 2020/6/21 ، ويعدُّ الراحلُ واحداً من ألمع النجوم الذين خدموا الوطنَ، ورفعوا رايته عالياً في جميع المحافل الكرويّة، ورحيله خسارة كبيرة.. ستبقى خالداً في قلوب المحبين، ولن ننساك أبدا. رحم اللهُ أحمد راضي، وأسكنه فسيح جنانه، وألهمنا بفقده الصبر والسلوان.

وحضر النائبان الأول والثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن و سمير الموسوي حفل إستذكار اللاعب الراحل أحمد راضي والذي أقامته نقابة الرياضيين العراقيين لمضي ثلاث سنوات على وفاته. وألقى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن كلمة قال فيها يشرفنا ان نكون اليوم من المستذكرين للفقيد الراحل، ذي المسيرة المميزة في خدمة كرة القدم العراقية. واضاف مفتن في معرض كلمته لقد فقدنا برحيل أحمد راضي أخاً عزيزاً، وصديقاُ وفياً، وقامة رياضية كروية قدمت الكثير لخدمة كرة القدم لاعباً ومدرباً وإدارياً، خلال سنوات من البذل والعطاء والتفاني و الأخلاص لبلده. وختم مفتن كلمته بالقول ثلاث سنوات مرت على رحيل لاعبنا الكبير لكن جذوره العميقة في تأريخ كرتنا، جعلته نورساً لن يتكرر، و أسطورة نفخر به جميعاً، وكل كلمات الرثاء لا تفي عميق حزننا عليه.