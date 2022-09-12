الأمير أندرو يتبنى كلبي والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعدما‭ ‬ثارت‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬مصيرهما،‭ ‬وجد‭ ‬كلبا‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬يهتم‭ ‬بهما‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬العاهلة‭ ‬البريطانية‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬إذ‭ ‬سيكونان‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬نجلها‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو‭.‬

وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو،‭ ‬ثالث‭ ‬أبناء‭ ‬الملكة،‭ ‬وباسم‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬دوقة‭ ‬يورك‭ ‬ساره،‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الزوجين‭ ‬السابقين‭ ‬سيهتمان‭ ‬بالكلبين‭ “‬مويك‭” ‬و‭”‬ساندي‭”‬،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كورجي‭.‬

ولطالما‭ ‬كان‭ ‬يوصَف‭ ‬أندرو‭ ‬بأنه‭ “‬الابن‭ ‬المفضل‭” ‬لإليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬للانكفاء‭ ‬عن‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬إثر‭ ‬اتهامات‭ ‬وُجهت‭ ‬إليه‭ ‬بارتكاب‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬اضطُرّه‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬لتسوية‭ ‬القضية‭.‬

وأندرو‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أهدى‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬هذين‭ ‬الكلبين‭ ‬الصغيرين‭ ‬بفارق‭ ‬أشهر‭ ‬بينهما‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬للكلبين‭ “‬مويك‭” ‬و‭”‬ساندي‭”‬،‭ ‬آخر‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬سلالة‭ ‬تفوق‭ ‬الثلاثين‭ ‬كلب‭ “‬كورجي‭” ‬امتلكتها‭ ‬الملكة،‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسلية‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة،‭ ‬وفق‭ ‬أنجيلا‭ ‬كيلي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ملابسها‭.‬

وانضم‭ “‬مويك‭” ‬إلى‭ ‬العائلة‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لمرافقة‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬يومياتها‭ ‬أثناء‭ ‬الحجر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تخضع‭ ‬له،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سائر‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬ويندسور،‭ ‬مع‭ ‬جرو‭ ‬آخر‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ “‬فيرغوس‭”. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬نفق‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعيد‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭. ‬ولاستبداله،‭ ‬قدّم‭ ‬أندرو‭ ‬وابنتاه‭ ‬الأميرتان‭ ‬بياتريس‭ ‬وأوجيني،‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الجرو‭ “‬ساندي‭” ‬لمناسبة‭ ‬عيدها‭ ‬الخامس‭ ‬والتسعين‭.‬

وتعود‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬الملكة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكلاب‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬1944‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬عندما‭ ‬أهداها‭ ‬والداها‭ ‬أول‭ ‬كلب‭ “‬كورجي‭” ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭.‬

وكانت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬تهتم‭ ‬بنفسها‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬بكلابها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترافقها‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬ويندسور‭ ‬وعاشت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مساكنها‭ ‬الخاصة‭. ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬لها‭ ‬الطعام‭ ‬وتتنزه‭ ‬معها‭ ‬كلما‭ ‬سنحت‭ ‬الفرصة‭.‬