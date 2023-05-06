الأميركية ريتشاردسون تسجل أفضل توقيت في سباق 100 م هذا العام

© AFP العداءة الاميركية شاكاري ريتشاردسون خلال سباق 100 م ضمن لقاء الدوحة الماسي لالعاب القوى. 5ايار/مايو 2023

الدوحة (أ ف ب) – حققت العداءة الاميركية شاكاري ريتشاردسون أفضل توقيت في سباق 100 م هذا العام بتسجيلها 10.76 ثانية الجمعة في لقاء الدوحة الماسي لألعاب القوى.

وتفوقت الاميركية على الجامايكية شيريكا جاكسون بطلة العالم في سباق 200 م ووصيفة سباق 100، التي سجلت 10.85 ثانية وعلى البريطانية دينا آشر-سميث (10.98 ثانية).

ووجهت ريتشاردسون التي غابت عن الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف عام 2021 بسبب فحص للمنشطات جاءت نتيجته ايجابية لتناولها مادة محظورة في اواخر حزيران/يونيو من العام ذاته، تحذيرا الى منافساتها بفضل هذا التوقيت اللافت قبل بطولة العالم في العاب القوى المقررة في بودابست عاصمة المجر من 19 الى 27 اب/اغسطس المقبل.

اما افضل توقيت لريتشاردسون خلال مسيرتها فهو 10.72 ثانية سجلته في نيسان/ابريل عام 2021.

وقالت الفائزة “انا سعيدة للغاية وممتنة. اشعر بسلام داخلي وأقدم أفضل ما لدي”.

وفي المسافة ذاتها لدى الرجال، حقق الأميركي فريد كمبرلي بطل العالم المركز الاول كما كان متوقعا بتسجيله 19.92 ثانية متقدما على مواطنه كينيث بدناريك (20.11 ث)، في حين جاء الكندي ارون براون ثالثا (20.20 ث).

يذكر ان افضل توقيت لهذا العام في سباق 200 م بحوزة العداء الغاني جيمس دادزي مسجلا 19.79 ثانية في 29 نيسان/ابريل الماضي في لوبوك (ولاية تكساس).

في المقابل، أكد الاميركي راي بنجامين مستواه القوي في مطلع الموسم بحلوله في المركز الاول في سباق 400 متر حواجز مسجلا 47.78 ثانية متقدما على مواطنه سي جاي ألن (47.93 ث).

وكان بنجامين سجل أسرع توقيت في هذه المسافة (47.74 ثانية) في لقاء وولنوت الاميركي، في المقابل، حقق ألن افضل توقيت شخصي له في مسيرته ونزل تحت حاجز ال48 ثانية للمرة الأولى.

واحرز العداء الجزائري سليمان ملا المركز الاول في سباق 800 م مسجلا 1:46.06 دقيقة متقدما على الكيني وايكليف كينيامال وعلى الجزائري الاخر جمال سجاتي.

واكتفى القطري معتز برشم بطل العالم والالعاب الاولمبية بالمركز الثالث في مسابقة الوثب العالي حيث فشل في محاولته الثلاث على ارتفاع 2.27 م، في حين كان الفوز من نصيب الاميركي يوفون هاريسون (2.32 م) في حين جاء الكوري الجنوبي وو سانغ هيوك ثالثا (2.27 م).