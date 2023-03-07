الأمومة وكرة القدم.. هل تنتهي معضلة اللاعبات قريباً؟

باريس‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسوية‭ ‬منذ‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬تتزايد‭ ‬جرأة‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الحمل‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مسيرتهن‭ ‬الكروية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬والاختلافات‭ ‬في‭ ‬الاستخدام‭ ‬حسب‭ ‬البلدان‭.‬

‭”‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬لاعبات‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬نساء‭. ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬أُماًّ،‭ ‬يغيّر‭ ‬ذلك‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أرى‭ ‬بها‭ ‬الأشياء،‭ ‬وكيف‭ ‬أتصرّف‭” ‬هكذا‭ ‬علّقت‭ ‬المدافعة‭ ‬الكاميرونية‭ ‬كلودين‭ ‬فالون‭ ‬ميفوميتو‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تندم‭ ‬على‭ ‬حملها‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬ولادة‭ ‬طفلتها‭ ‬الصغيرة،‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2021‭.‬

تلعب‭ ‬ميفوميتو‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقها‭ ‬فلوري‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلادها‭ ‬الكاميرون‭.‬

بين‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والأمومة،‭ ‬اختارت‭ … ‬ألا‭ ‬تختار،‭ ‬مقتنعة‭ ‬أن‭ “‬ذلك‭ ‬ممكن‭ ‬اليوم‭”. ‬لخّصت‭ ‬ميفوميتو‭ ‬الموضوع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قائلة‭ “‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬قالت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬كن‭ ‬ترغبن‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬أسرة‭ ‬لأنفسهن‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬فسخ‭ ‬عقودهن‭ … ‬معظمهن‭ ‬ينتظرن‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرتهن‭ ‬الكروية‭ ‬لإنجاب‭ ‬طفل‭. ‬اليوم،‭ ‬الأمور‭ ‬مختلفة،‭ ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬جيد‭”. ‬أكّدت‭ ‬المدافعة‭ ‬الكاميرونية‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬ناديها،‭ ‬من‭ ‬حملها‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬الأمومة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فترة‭ ‬استعادة‭ ‬لياقتها‭ ‬البدنية،‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬فردي‭ ‬أعدته‭ ‬المدربة‭ ‬البدنية‭. ‬إجمالاً،‭ ‬ابتعدت‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬فلوري‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬تمديد‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

لم‭ ‬يحالفهن‭ ‬الحظ‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬هكذا‭ ‬كشفت‭ ‬الأيسلندية‭ ‬سارة‭ ‬بيورك‭ ‬غونارسدوتير‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬راتبها‭ ‬أثناء‭ ‬حملها،‭ ‬مستنكرة‭ ‬أيضًا‭ ‬تحفظ‭ ‬ناديها‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬أم‭ ‬شابة‭ ‬عند‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬كالرضاعة‭ ‬أثناء‭ ‬التنقلات‭.‬

حظيت‭ ‬غونارسدوتير‭ ‬لاحقا‭ ‬بدعم‭ ‬محكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬واستعادت‭ ‬رواتبها‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬قانونية‭ ‬طويلة،‭ ‬لكنها‭ ‬نالت‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬أيقونات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬العالمية‭.‬

وصفت‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغان‭ ‬رابينو‭ ‬صاحبة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬سلوك‭ ‬نادي‭ ‬ليون‭ ‬بـ‭”‬المخزي‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ “‬الطريق‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقطعه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الثقافة‭”.‬

تتقدّم‭ ‬الأميركيات‭ ‬بالفعل‭ ‬بخطوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الأمومة‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬اللاعبات‭ ‬الدوليات‭ ‬باتحاد‭ ‬بلادهم‭ ‬للعبة،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الأمهات‭ ‬اللاتي‭ ‬يلعبن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬قليل‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬3500‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬البطولات‭ ‬اللواتي‭ ‬تم‭ ‬استجوابهن‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬النقابة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبين‭ (‬فيفبرو‭) ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كان‭ ‬2‭ ‬‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬لديهم‭ ‬طفل‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬8‭% ‬فقط‭ ‬حظين‭ ‬بتعويض‭ ‬عن‭ ‬الأمومة‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬الاتحاد‭ …‬

اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬منعطفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬فيفا‭ ‬لإطار‭ ‬قانوني‭ ‬جديد‭.‬

تفرض‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية‭ “‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬أسبوعًا‭ ‬إجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تُمنح‭ ‬بعد‭ ‬ولادة‭ ‬الطفل‭”‬،‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالتزام‭ ‬بدفع‭ “‬ثلثي‭” ‬راتب‭ ‬اللاعبة‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭.‬

‭- “‬ليس‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭” -‬

شيئا‭ ‬فشيئا،‭ ‬باتت‭ ‬الأندية‭ ‬تعتاد‭ ‬على‭ ‬تكييف‭ ‬حياتها‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأمهات‭ ‬الشابات‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬نادي‭ ‬ليون‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬حالة‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفرنسية‭ ‬أمال‭ ‬ماجري،‭ ‬والدة‭ ‬مريم‭ ‬الصغيرة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

قالت‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬النادي‭ ‬عقب‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ “‬سمح‭ ‬لي‭ ‬النادي‭ ‬بالسفر‭ (‬لخوض‭ ‬المباريات‭) ‬مع‭ ‬مريم‭ ‬والمربية‭. ‬هذا‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بممارسة‭ ‬رياضتي‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ (…) ‬وكل‭ ‬أوقات‭ +‬راحتي‭+ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقضيها‭ ‬مع‭ ‬ابنتي‭”.‬

يقوم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حاليًا‭ ‬بإعداد‭ ‬مخطط‭ ‬يسمح‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختيارها‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب،‭ ‬بمرافقة‭ ‬ابنتها‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬وكانت‭ ‬حارسة‭ ‬المرمى‭ ‬مانون‭ ‬هيل‭ ‬أول‭ ‬أم‭ ‬استدعيت‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬الاعدادي‭ ‬الأخير‭.‬

علقت‭ ‬الدولية‭ ‬إستريل‭ ‬كاسكارينو‭ ‬قائلة‭ “‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬لي‭ ‬أن‭ (‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الخمل‭) ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬لدرجة‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نقدر‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬عنه،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬أذهاننا‭”.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ “‬الآن‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبحن‭ ‬لاعبات‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬يعرفن‭ ‬أنهن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحملن‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهن‭ ‬الكروية‭”‬‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬إحرازه‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

في‭ ‬فرنسا،‭ ‬تشير‭ ‬قوانين‭ ‬اللاعبة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬الأمومة‭ ‬بإيجاز‭ ‬فقط،‭ ‬لكنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬مع‭ ‬التأسيس‭ ‬المرتقب‭ ‬لرابطة‭ ‬السيدات‭ ‬المحترفات‭.‬

في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬أتاح‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬للاعبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬كاملة‭ ‬للأمومة‭. ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬جزئيًا‭ ‬فقط‭ …‬