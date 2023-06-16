الأمن والصحة عنوانان على طاولة مسؤولين مغاربة وإسرائيليين

الرباط – عبدالحق بن رحمون
في زيارة رسمية للعاصمة المغربية حل مسؤول إسرائيلي، الجمعة، اعتبرها مراقبون ومحللون للعلاقات الدولية أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبرى في الوقت الراهن حيث تعكس مدى الأهمية الجيوستراتيجية التي تحظى بها المملكة المغربية، وبالتالي توجه تل أبيب والرباط إلى بناء الجسور المشتركة لتوطيد علاقاتهما وتحفيز تعاون ثنائي أوثق حيث يحضر دائما على طاولة النقاش الاشارة إلى عنوان التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل في جميع المجالات، لاسيما في القضايا الأمنية منها.
وفي اجتماع بالرباط حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية المغربية والاسرائيلية عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل.
وذكرت مصادر أن المسؤول الاسرائيلي سيلتقي، بعد جلسته الجمعة مع عبد الوافي لفتيت سيعقد جلسة ثانية بوزارة الصحة يلتقي خلالها في جلسة عمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
فيما عرف اللقاء الذي جمع عبد الوافي لفتيت وموشي أربيل التباحث في قضايا مشتركة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما، وفي ذات السياق تم التطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين.
من جهتها أوضحت وزارة الداخلية المغربية أن زيارة المسؤول الاسرائيلي للمغرب تروم «توطيد العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع، في كانون الأول (دجنبر) 2020، على الاتفاق الثلاثي (المغرب-الولايات المتحدة-إسرائيل). ويذكر في هذا الاطار أن العلاقات المغربية عادت بعد قطيعة دامت عشرين سنة بعد غلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. ومن تثمة أصبحت العلاقات بين البلدين بين مد وجزر رغم الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها بين الجانبين، خاصة في المجالات العسكرية والمخابراتية، إضافة إلى صفقات التسلح وفتح الحدود الجوية بين البلدين.
وفي هذا الصدد، تأتي زيارة موشيه أربيل الأولى إلى المغرب بعد عشرة أيام من الرحلة الرسمية التي قام بها رئيس الكنيست أمير أوحانا. إلى الرباط ، الثلاثاء المنصرم ، بدعوة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حيث وقع الطرفان، الخميس المنصرم، على مذكرة للتفاهم لـ »تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني ». وفي السياق ذاته كان استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء المنصرم، بالرباط، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وأجريا مباحثات بمقر وزراة الخارجية بالرباط، همت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الشؤون الخارجية والأمن، وفق التوجهات المشتركة لجلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويشار أن في شهر آيار (مايو) الماضي جرى تعيين مسؤول جديد بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ، خلفا لألونا فيشر المنتهية مهامها منذ بداية (أبريل) الماضي.
وكان أول ظهور رسمي لرئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي ‘شاي كوهن رئيسا جديدا خلال مرافقته لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات وخلال افتتاحه الجناح الإسرائيلي بالملتقى الدولي للفلاحة، المقام بمدينة مكناس المغربية.