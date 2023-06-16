الأمن والصحة عنوانان على طاولة مسؤولين مغاربة وإسرائيليين

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للعاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬حل‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬اعتبرها‭ ‬مراقبون‭ ‬ومحللون‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬الأهمية‭ ‬الجيوستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬توجه‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬والرباط‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الجسور‭ ‬المشتركة‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقاتهما‭ ‬وتحفيز‭ ‬تعاون‭ ‬ثنائي‭ ‬أوثق‭ ‬حيث‭ ‬يحضر‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬النقاش‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬عنوان‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬اجتماع‭ ‬بالرباط‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬والاسرائيلية‭ ‬عقد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والصحة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬موشي‭ ‬أربيل‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬المسؤول‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬سيلتقي،‭ ‬بعد‭ ‬جلسته‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت‭ ‬سيعقد‭ ‬جلسة‭ ‬ثانية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬طالب‭.‬

فيما‭ ‬عرف‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت‭ ‬وموشي‭ ‬أربيل‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬صلاحيات‭ ‬الوزارتين‭ ‬ومجالات‭ ‬اختصاصهما،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬الثنائية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وبحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬المسؤول‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬للمغرب‭ ‬تروم‭ ‬‮«‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تقدما‭ ‬ملموسا‭ ‬منذ‭ ‬التوقيع،‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ (‬دجنبر‭) ‬2020،‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الثلاثي‭ (‬المغرب‭-‬الولايات‭ ‬المتحدة‭-‬إسرائيل‭). ‬ويذكر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المغربية‭ ‬عادت‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬دامت‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬غلق‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالرباط‭. ‬ومن‭ ‬تثمة‭ ‬أصبحت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بين‭ ‬مد‭ ‬وجزر‭ ‬رغم‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمخابراتية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صفقات‭ ‬التسلح‭ ‬وفتح‭ ‬الحدود‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬موشيه‭ ‬أربيل‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيست‭ ‬أمير‭ ‬أوحانا‭. ‬إلى‭ ‬الرباط‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المنصرم‭ ‬،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رشيد‭ ‬الطالبي‭ ‬العلمي،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الطرفان،‭ ‬الخميس‭ ‬المنصرم،‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬للتفاهم‭ ‬لـ‭ ‬‮»‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التشريعي‭ ‬وباقي‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كان‭ ‬استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬المنصرم،‭ ‬بالرباط،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬تساحي‭ ‬هنغبي،‭ ‬وأجريا‭ ‬مباحثات‭ ‬بمقر‭ ‬وزراة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالرباط،‭ ‬همت‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمن،‭ ‬وفق‭ ‬التوجهات‭ ‬المشتركة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭.‬

ويشار‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آيار‭ (‬مايو‭) ‬الماضي‭ ‬جرى‭ ‬تعيين‭ ‬مسؤول‭ ‬جديد‭ ‬بمكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالرباط‭ ‬،‭ ‬خلفا‭ ‬لألونا‭ ‬فيشر‭ ‬المنتهية‭ ‬مهامها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ (‬أبريل‭) ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬لرئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬‘شاي‭ ‬كوهن‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬مرافقته‭ ‬لوزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والصناعة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نير‭ ‬بركات‭ ‬وخلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬الجناح‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالملتقى‭ ‬الدولي‭ ‬للفلاحة،‭ ‬المقام‭ ‬بمدينة‭ ‬مكناس‭ ‬المغربية‭.‬