الأمن الوطني يُحبط تهريب 1500 طن من المواد الغذائية والأعلاف

بغداد – الزمان

إستناداً إلى معلومات إستخبارية عن وجود عمليات تهريب واسعة في معامل ومخازن واقعة في جنوبِ شرق بغداد باشرت قوة من جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة بعمليات دهم وتفتيش وفقاً لمذكرات قضائية من معامل في ناحيتي الوحدة والمدائن، حيث تبين أن معملين غير مجازين رسمياً يعملان خارج الضوابط والتعليمات. وقد تم ضبط نحو 1500 طن من المواد الغذائية ممنوعة التداول في الأسواق ومنها بذور الحنطة، والطحين، والشعير، والأعلاف الحيوانية، وغيرها. وقال بيان امس انه (جرى على إثرها إتخاذ الخطوات القانونية كافة وإيقاف عمل المعملين لحين إكتمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفات المضبوطة ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون). وتمكنت هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بناء على المعلومات الواردة من مصادر خاصة واستحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ام قصر، من ضبط 9 حاويات تحتوي عجلات مفككة دون الموديل المسموح استيرادة) بلغ مجموعها الكلي 69 عجلة معدة للتهريب. وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر.

عمليات بحث

وقال المتحدث الرسمي لقيادة عمليـــات ميســـــان أحمد الزبـــيدي لـ (الزمان ) أمس انه (إستناداً لتوجيهات قائد العمليات الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي ، وخلال عمليات البحث و التفتيش ، من قبل الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين ، تم القاء القبض على متهم و ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة المتنوعة في المحال التجارية بقضاء المجر الكبير، واضاف انه (تم تسليم المتهم و المواد المضبوطة بحوزته ، الى مركز شرطة المجر لغرض أكمال الإجراءات القانونية).