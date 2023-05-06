ميسان: إنشاء ثلاثة مبانٍ مهمة وتوجيهات بإستكمال ماء العمارة الموحد

الأمن الوطني يلقي القبض على أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة الأمبير

بغداد – ابتهال العربي

ميسان – علي قاسم الكعبي

القى جهاز الأمن الوطني ، القبض على 15 شخاصا من اصحاب المولدات ،مخالفين لتسعيرة الامبير التي حددتها محافظة بغداد. وقال الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارزه تمكنت من القاء القبض على15 شخصا من اصحاب المولدات بعد رفعهم السعر في مناطق العبيدي والكمالية والبلديات ببغداد).

ووجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق ،بالمتابعة الجدّية لأصحاب المولدات الاهلية والحكومية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط التشغيل استناداً الى تعليمات رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العطا اوعز الى الجهات ذات العلاقة، بمتابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وتزويد المحافظة بتقرير مفصل عن ذلك، حسب توجيهات الحكومة، فضلاً عن إجراء كشف تفصيلي عن اعداد المولدات الحكومية والأهلية الموجودة في المناطق وتحديد برنامج تشغيلها بضمن الحصص الوقودية)، داعياً جميع رؤساء الوحدات الإدارية القائم مقامية والناحية الى (المتابعة الجدية لأصحاب المولدات وفق التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضوابط التشغيل)، واشار الى (تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين المحافظة والوحدات الادارية، لتنفيذ زيارات مفاجئة الى المناطق ورصد عمل المولدات، ورفع تقرير شهري مفصّل عن نتائج الإجراءات المتخذة والزيارات، لمحاسبة المقصرين وفرض القانون على الجميع).

ملاكات فنية

وشملَ العطا، 20 محلة سكنية بأعمال التبليط بمنطقة الحسينية في قضاء الزهور. وقال بيان امس ان (الملاكات الفنية لبلدية الزهور، باشرت بأعمال إكساء الشوارع لسبع محلات سكنية في المرحلة الأولى بضمن المناطق المشمولة بخطة الاكساء والخدمات)، واشار الى (الشروع بتبليط المحلات، الى جانب شوارع الجريخي ومسقط وخدمات مسقط، والشارع الممتد من تقاطع مسقط وصولاً الى محطة آر2 وشوارع ابو سمير والحشد وجامع الشهيد رائد، والشارع الممتد من تقاطع العذراء وصولاً الى تقاطع السكلات، وشارع الحشد الممتد منطقة الحرس). على صعيد متصل، اوضح فرق الجهد الحكومي في ميسان، اهمية الاسراع بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد. وذكر عضو الفريق ضياء الدين ناظم، في تصريح امس ان (الفريق اطلّع على مشروع ماء العمارة لتحديد نسب الإنجاز، والوقوف على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بما يتلاءم مع تسريع إنجازه)، من جانبه اوضح مدير دائرة الماء في المحافظة، عقيل لعيبي، ان (الطاقة الإنتاجية لمشروع ماء العمارة تبلغ 16 الف متر مكعب بالساعة، على مساحة 40 دونم)، منوهاً الى انه (سيخدم مليوني نسمة من اهالي ميسان)، واضاف ان (المشروع يحوي على 16 حوض ترسيب ومبنى كبير للفلاتر وتصفية الماء، الى جانب اربعة خزانات كونكريتية، وابنية الدفع العالي و الكيمائية والكهربائية والإدارة ودور المشغلين، فضلاً عن شبكة الخطوط الناقلة بطول 37 كيلومتر، وثلاث محطات للتقوية). وحقّقت محافظة ميسان، نسب إنجاز متقدمة بالمشاريع الخدمية في المحافظة.

وقال المحافظ علي دوّاي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العمل متواصل في مشاريع إنشاء شبكة مجاري مقاطعة 11 و مبنى مديرية بلدية العمارة، ومديرية مرور المحافظة، وساحات وقوف لملعب ميسان الاولمبي)، ولفت الى (ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشاريع حسب المواصفات المطلوبة، وتكثيف ساعات العمل من اجل انجازها بالوقت المحدد بما يخدم المواطن الميساني).