الأمن الوطني يكشف عن عمليتين نوعيتين نفّذتا في بغداد وديالى

المحافظات – مراسلو الزمان

كشف جهاز الامن الوطني ،عن تنفيذ عمليتين امنيتين وصفتا بالنوعية جرى تنفيذهما بمحافظتي بغداد وديالى. وقال مصدر في الجهاز لـ (الزمان) امس ان (العمليتين التي ينوي الجهاز عن تفاصيلهما نفذتا ببغداد وديالى وتتضمن الكثير من التفاصيل)، واشار الى ان (العمليتين اطلق عليها درع بغداد). وكانت (الزمان) قد تلقت دعوة من الجهاز تفيد بعقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للحديث عن تفاصيل العمليتين. وجاء في الدعوة ان (الناطق الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين للافصاح عن عملية درع بغداد التي وصفت بالنوعية). وشرعت قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي ،متمثلة بالألوية التاسع واللواء الثاني والعشرين واللواء الثامن والثمانين بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة مشتركة من عمليات صـلاح الـدين في الحــشد والقوات الأمنية، شرعت بعملية مشتركة لدهم وتفتيش جنوب سامراء)، واضاف ان (العملية شارك بها قوة من اللوائين 43 ?41 بالحشد والجيش وطوارئ شرطة المحافظة، وتهدف لتأمين المناطق الواقعة جنوب سامراء وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل عناصر داعش). كما نفذت قوة من اللواء 54 بالحشد ،واجبا أمنيا لتفتيش صحراء العامرية بمحافظة الأنبار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللواء 54 وقطعات من الجيش خرجوا لتفتيش منطقة الآبار بصحراء العامرية، حيث تم التفتيش عن الاسماء المطلوبة والتدقيق الأمني للعوائل المتواجدة فيها)، واشار الى ان (القوة المشتركة انجزت مهمتها بعد التأكد من تأمين المنطقة بالكامل). في غضون ذلك ،وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على شمول 4 فئات بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري. وقال بيان امس ان (الشمري وافق على شمول التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة من الدرجتين الأولى والثانية والمقاولين بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين)، واضاف ان (وجه بمنح اجازات للصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد وأصحاب منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة كي كارد). والقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على متهم قتل والديه واصاب شقيقته في منطقة زيونة ببغداد.واشار بيان للاستخبارات تلقته (الزمان) امس أنه (بجهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز الوكالة في ملاحقة قاتل هارب أقدم على قتل والديه واصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري،اسفرت عن القاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة بعد ان قام برميه في النفايات).