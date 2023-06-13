الأمن الوطني يكرّم شيخ عشيرة بني عارض

بغداد – الزمان

كرم جهاز الامن الوطني الفريق الحقوقي مارد عبدالحسن الحسون شيخ عام عشائر بني عارض بدرع الابداع الذي قدمه مدير امن العشائر في الجهاز فاخر الزيدي.

وعبر بكلمة تسليمه الدرع ان (هذا التكريم صدق الوفاء والتقدير لما بذله الفريق مارد من جهود وطنية كبيرة وطويلة في مجال عمله مديرأ عاما لشؤون العشائر في وزارة الداخلية لمدة تجاوزت 12عاماً عمل خلالها على تعميق العلاقة بين العشائر وبين الحكومة واجهزتها الامنية في ميدان تعزير الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب).

وعي العشائر

وجرى التكريم خلال مؤتمر لشيوخ عشائر العراق عقدته المديرية بمضيف الشيخ محمد عبدالحسين المرهون شيخ عام عشيرة الانباريين تحت شعار(بوعي عشائرنا نرسخ الامن ونبني الوطن ) وقد حضر المؤتمر ممثلو المرجعيات الدينية وجمع من شيوخ العشائر.