الأمن الوطني يطيح بأحد أفراد عصابة رومية في ديالى

ضبط مركبات مفكّكة داخل حاوية بمنفذ أم قصر الأوسط

بغداد – فائز جواد

اطاحت مفارز الأمن الوطني في محافظة ديالى ،بأحد أخطر المطلوبين من أفراد عصابة المتهم الموقوف أحمد رومية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (إستمراراً للجهود المبذولة في ملاحقة أفراد عصابة المتهم الموقوف ،نفذت مفارز الجهاز في ديالى واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب المدعو ح. ط .م ،وذلك لقيامه بأعمال إرهابية عديدة بحق المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية منها تنفيذ عمليات خطف وإغتيال وزرع للعبوات الناسفة)، واشار الى ان (العملية جرت بعد توافر معلومات استخبارية عن مكان إختباء المتهم في إحدى قرى المحافظة ،مما أدى إلى اعتقاله بالتنسيق مع قوة من فرقة الرد السريع)، مؤكدا (إحالة المتهم إلى جهة الطلب وفق السياقات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه). وكان الجهاز ،قد اعلن إلقاء القبض على أحمد رومية في محافظة كركوك بعد استدراجه بكمين محكم. والقت هيئة الحشد الشعبي، القبض على داعشي شمال نينوى. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من استخبارات اللواء 59 التابع لقيادة عمليات نينوى بالحشد ، تمكنت من الإطاحة بأحد الدواع في نينوى)، واشار الى ان (ذلك جاء خلال عملية أمنية، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم س.م.ح وفق مذكرة قضائية). واعتقلت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، أحد مسؤولي عصابات داعش في قضاء القائم بمحافظة الانبار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعملية نوعية وجهد استخباري لشعبة الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والعشرين ،تم نصب كمين محكم في سيطرة جباب بناحية العبيدي، أسفر عن إلقاء القبض على الداعشي المسؤول عن سيطرة جسر دغيمة سابقاً ،والذي كان يقوم باعتقال وقتل المواطنين الذين يتعاونون مع القوات الأمنية والرافضين الانتماء او مبايعة داعش انذاك في قضاء القائم). وفي ميسان ،القت القوات الامنية، القبض على متهم بجريمة قتل أحد ضباط المحافظة.وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الفوج الثاني التابعة الى اللواء الثاني فرقة الرد السريع، تمكنت وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وقيادة شرطة محافظة الديوانية من القبض على متهم وفق أحكام قضائية مختلفة منها 4 إرهاب، و 406 ق ع بقتل النقيب علي حسين علي الطويل، أحد ضباط فرقة الرد السريع في ميسان مع مجموعة عام 2021)، واشار الى (تسليم المتهم الى جهة الطلب أصوليا). من جهة اخرى ،ضبطت هيئة المنافذ الحدودية ، مركبات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات المنفذ تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدما في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على ثلاث مركبات مفككة الاجزاء دون الموديل نوع بي امس دبليو ومرسيدس وتاهو مع جميع محتوياتها)، مؤكدا انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي وأحالتها الى مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة).