الأمن الوطني يصطاد متّهماً بأعمال إجرامية في كمين قرب كركوك

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني، بمتهم في عمليات قتل واغتيال في كمين مُحكم قرب محافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجهاز نفذ عملية نوعية قرب كركوك ،أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو أ .ح . ج المُكنى أحمد رومية، الذي يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء، وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحري وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك لقيامه بأعمال إجرامية تهدد الأمن والسلم المجتمعي)، مؤكدا ان (العملية جرت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالى بشأن وجود المطلوب في كركوك، حيث باشرت وعلى الفور مديرية أمن المحافظة وبالتنسيق مع فرقتي الرد السريع والقوات الخاصة بإلقاء القبض عليه)، واشار الى (تدوين أقوال المتهم أصوليًا، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون).واحبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عملية أدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود المحاذية للانبار.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ،تمكنت الوكالة من احباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود المحاذية لمحافظة الانبار)، واشار الى (القاء القبض على ثلاثة تجار ،عرب الجنسية وناقل للمخدرات عراقي)، مبينا ان (عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ورصد تحركات تلك العصابات الاجرامية والاطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم)، ولفت الى (ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهم). والقت قيادة شرطة ميسان ، القبض على متهم بجريمة القتل العمد في قضاء الميمونة.وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة امنية من قسم شرطة الميمونة وباشراف مباشر من قبل مدير القسم العميد كاظم زغير موسى ،تمكنت إثر عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية السلام ، من إلقاء القبض على متهم بإرتكاب جريمة القتل العمد بعد تحديد مكان وجوده ومداهمته)، واضاف ان (المتهم مطلوب الى الجهات التحقيقية وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات).