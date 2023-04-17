أهالي الأعظمية يدعون إلى محاسبة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية

الأمن الوطني يدوّن إعترافات مسيء لرموز دينية ويلاحق شركاءه بتهديد السلم

بغداد – قصي منذر

القى جهاز الأمن الوطني ، القبض على أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الرموز الدينية ببغداد. وقال الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية ببغداد)، مؤكدا ان (عملية الإعتقال إستندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، في ما تجري ملاحقة الآخرين)، واستطرد بالقول انه (تم تدوين أقوال المتهم وستتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه)، واشار الى (إستمرار مفارزه في ملاحقة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية وبث الكراهية بين مكونات الشعب الواحد)، داعياً المواطنين (للإبلاغ عن أي حالة مشابهة عبر الخط الساخن المجاني 131)، واثار فيديو تدولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شبانا وهم يطلقون شتائم داخل جامع الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد، غضب اهالي الاعظمية وسط مطالبات بتدخل الأجهزة الأمنية والقضائية للحد من الخطاب الطائفي بوصفه “محتوى هابطًا على الأقل. وقد التقط المقطع بكاميرا هاتف،اول امس ، لمجموعة تردد بعض الهتافات الطائفية وهي تهم بالخروج من الجامع، وفق ما هو متداول.وتفاعل المئات في فيسبوك وتويتر مع المقطع بغضب، عادين ما جرى جزءًا من خطاب كراهية يهدد المجتمع ،الذي يرزح تحت ظروف صعبة. وشمل التفاعل، إشارات إلى حسابات رئيس الحكومة والمسؤولين في وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات بحق الأشخاص المتورطين في الحادثة.بدوره، وصف إمام جامع الإمام الأعظم مصطفى البياتي في تغريدة (مرتكبي الفعل بـالمرتزقة)، مشددًا على ان (عبارات الاستنكار لا تنفع معهم وان المواطنين سئموا من ذلك)،داعيا القضاء والحكومة إلى أنّ (يجعلوا هؤلاء عبرة للجميع). من جانبه ، قالت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية في بيان امس إنّ (ما حدث هو إساءة متعمدة من قبل نفر ضال قاموا بالدخول إلى الجامع و تلفظوا بألفاظ تثير الفتنة والضغينة بين أبناء الشعب)، مشددا على أنّ (الفعل مدان ومستهجن، ونطالب القضاء والحكومة بإحالة هؤلاء إلى القضاء وإنزال العقوبات الرادعة بهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول التجاوز على المقدسات). وأفاد مصدر ، بإغلاق جسر الجمهورية ببغداد.وقال المصدر أنه (تم اغلاق الجسر بشكل مؤقت لاغراض الصيانة)، واضاف انه (ستتم إعادة افتتاحه بعد ساعات). وفي ديالى ،القت مفارز شرطة محافظة ديالى القبض على عصابة إبتزت بائع متجول وفرضت عليه دفع اتاوات مالية في المقدادية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، تمكنت قوة من فوج طوارئ ديالى التاسع من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاث متهمين ابتزوا بائع متجول في سوق المقدادية وفرضوا عليه دفع اتاوات ،الامر الذي دفعه لتقديم الشكوى ضد المجموعة التي اجبرته على دفع المال بطرق غير مشروعة ،برغم دخله المحدود). من جهة اخرى، ضبطت هيئة المنافذ الحدوية ،مركبة محملة بأدوية فاسدة معدة للتهريب في منفذ زرباطية الحدودي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بإشراف مباشر من قبل رئيسها اللواء عمر الوائلي ،تمكنت ملاكاتها وبعملية نوعية من ضبط مركبة تحمل أدوية فاسدة معدة للتهريب في منفذ زرباطية)، وأضاف ان (هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات دقيقة من مصادر خاصة لمدير المنفذ، حيث ضبطت هذه الأدوية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بعد أن كانت مخفية داخل المركبة).