وزير الدفاع يستخدم مركبة أجرة للأطلاع على المرابطات

الأمن الوطني يدوّن إعترافات أخطر مهرّبي المواد الممنوعة في ديالى

بغداد – الزمان

بث جهاز الامن الوطني، مقطعاً فيديوياً، يتضمن اعترافات ما وصفته بأخطر المهربين في محافظة ديالى، يدعى حمودي حمد. وجاء في اعترافات المتهم الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته (الزمان) امس انه (شارك في تهريب الادوية والمواد التجارية الممنوعة عن طريق محافظة السليمانية وعبر مركبات حمل كبيرة تسمى براد ،ومن ثم قبل دخولها محافظة ديالى يتم ادخال المركبات في مخازن ،يتم تفريغ المواد الممنوعة اولا ومن ثم المواد غير الممنوعة في مركبات صغيرة من اجل تمويه السيطرات الامنية)، واضاف ان (المواد الممنوعة التي يتم تهريبها هي الادوية واللحوم والبيض التي غير مستوفية الرسوم الكمركية)،مؤكدا ان (دوره ينحسر في تسهيل عملية تهريب وادخل هذه البضائع ومن ثم ينتهي دوره عندما تصل الى مهرب اخر في منطقة الغالبية)، ولفت الى انه (يقوم يوميا بتهريب من 4 الى 5 مركبات كبيرة). واجرى وزير الدفاع ثابت العباسي ،جولة مفاجئة على نقاطِ المرابطة العسكرية في محيط بغداد باستخدام مركبات اجرة ،وذلك لمتابعة اوضاع الجنود ومواقع مبيتهم وطعامهم . واوعز العباسي بـ(تصحيح اوضاع عدد من النقاط العسكرية بما يحفظ كرامةَ الجندي العراقي) واضاف خلال مشاركتِه مأدبةِ افطار في نقطة تفتيش الى (ضرورة تحرك آمري الافواج ومتابعة اوضاع قطعاتهم). الى ذلك ، استردت هيئة النزاهة ،مدير المفوض السابق لإحدى الشركات من دولة الإمارات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة الاسترداد في الهيئة أفادت بأن جهودها الحثيثة في التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية ،أسفرت عن القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على الأراضي الإماراتيـة وتسليمه للعراق على خلفية قضيّة تتعلق بدفع رشا)، واضاف ان (المدان تم تسليمه للعراق عبر مكتب الشرطة العربيّة والدولية في مطار البصرة، بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني، ومركز الإقامة والجوازات في المطار، بعد استكمال ملف استرداده، وصدور إذاعة بحث ونشرةٍ دوليةٍ حمراء بحقه)، مؤكدا ان (المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام المادة310 من قانون العقوبات)، واستطرد بالقول ان (القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة على دفع مبلغ مالي قدره 600 الف دولار لمتهم آخر، مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسة). كما افادت الهيئة ، بصدور حكم السجن 12 عاماً بحق مديرة مصرف حكومي في محافظة ديالى بتهمة اختلاس ربع مليار دينار. وقال البيان ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى ،أصدرت قراري حكم حضوريين بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهما استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، بحق المديرة السابقة لفرع بلدروز في مصرف الزراعي، لإقدامها على اختلاس مبلغ اكثر من 224 مليون دينار من الأقساط التي أودعها المقترضون)، واشار الى ان (عملية الاختلاس تمت خلال عامي .2015 و2016