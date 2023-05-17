الأمم المتحدة :100 مليار دولار لسدّ الهوة الرقمية

جنيف‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬طلبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تخصيص‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬لتسريع‭ ‬الرقمنة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يتجاوز‭ ‬ما‭ ‬تمّ‭ ‬التعهد‭ ‬به‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭. ‬وأفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬وهو‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أن‭ ‬حوالى‭ ‬2‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬البالغ‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬نسمة،‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬متّصلين‭ ‬بالانترنت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭.‬

وأطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نداء‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬لزيادة‭ ‬قيمة‭ ‬التعهدات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬إن‭ ‬الهوة‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬أقل‭ ‬البلدان‭ ‬نمواً‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬العالم‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬الاتساع‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬النفاذ‭ ‬والمهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬وميسورية‭ ‬التكاليف‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬دورين‭ ‬بوغدان‭-‬مارتن‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمي،‭ ‬ولكن‭ ‬منافع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بعيدة‭ ‬المنال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬إن‭ ‬كنا‭ ‬جادين‭ ‬بشأن‭ ‬رقمنة‭ ‬العالم‭ ‬بطريقة‭ ‬هادفة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬فيجب‭ ‬علينا‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لتسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬نموّا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬46‭ ‬بلدا،‭ ‬يقطنها‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬غير‭ ‬المتّصلين‭ ‬بالانترنت،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الانترنت‭ ‬‮«‬تُعتبر‭… ‬ميسورة‭ ‬التكلفة‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‮»‬‭.‬

وسعيا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬سدّ‭ ‬هذه‭ ‬الفجوة،‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الرقمي‭ ‬للشراكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصيل‭ (‬Partner2Connect‭) ‬ومنصته‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتقديم‭ ‬التعهدات‮»‬‭.‬

ويرمي‭ ‬التحالف‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬شراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬الصعوبات‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاتصال‭ ‬بالانترنت،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬تقدما‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بمنافذ‭ ‬بحرية‭ ‬والدول‭-‬الجُزُر‭.‬

وبدأ‭ ‬التحالف‭ ‬بجمع‭ ‬التعهدات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬وتلقى‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منها،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬لـ12‭ ‬مليارا‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭.‬