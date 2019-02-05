(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (5)

الأمم المتحدة توقف إرسال (خبرائها) بعد مصرع دي ميليو – فريد ايار

بعد هنيهات من جلوسنا منتظرين دخل سماحته مع السيد سعد جواد قنديل عضو المجلس الأعلى وجلس على كرسيه في منتصف صالة الأستقبال وجلست الى جانبه فيما جلس السيد عادل اللامي والسيدة حمدية الحسيني على الأرائك المصفوفة على يمين وشمال الصالة.

بدأ السيد كلامه بالترحيب بنا واستعرض الواقع السياسي واهمية الأنتخابات واشار الى ان كلامه في الصحف حول المفوضية قد فسر باكثر مما عناه وانه يود ان تكون المفوضية واقعية في عملها وان لا تنحاز الى أي جانب وبعد ان انهى سماحة السيد الحكيم كلامه استأذنته الكلام وشرحت له بالتفصيل عمل المفوضية وكيف تم اختيارها ولا دخل لبول بريمر بنا فنحن حتى لم نوافق على زيارته بعدها طلبت من السيدة حمدية الحسيني عضوة المجلس ان تتحدث حول القوانين التي تحكم المفوضية وجاء دور السيد عادل اللامي الذي بين اعمال الأدارة الأنتخابية التي يفترض ان تصب في حقل انجاح العمليات الأنتخابية.

شعرت بعد مرور نحو30 دقيقة بأن الجو اصبح اكثر اعتدالاً وراحة وهنا فاجأني سماحة السيد بالسؤال من اين تخرجتم وما هي شهادتكم ؟؟ اجبت سماحته انني نلت الدكتوراه من المانيا منتصف السبعينات وكانت اطروحتي حول “الاعلام والحرب النفسية” وهنا ابتسم سماحته واومأ للسيد قنديل برأسه قائلا عليكم التعاون مع المفوضية ففيها اناس يعرفون ماذا يفعلون… قالها بابتسامة عنت لي الكثير وهي ان المقابلة نجحت في تبديد الغيوم التي كانت ملبدة ومرحلة انقشاعها بدأت1 . عدت الى المفوضية ورفعت مذكرة لمجلس المفوضين بشأن هذه الزيارة فأستحسن النتائح ثم تم الأتفاق بين اعضاء المجلس على ان تتكرر مثل هذه الزيارات الى جميع رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية لتبديد اية غيمة سوداء تخيم فوق سماء المفوضية وهذا سيسهل من العمل الذي كان ينتظر مجلس المفوضين.

احدى الزيارات “المعادلة” والتي حرص مجلس المفوضين على القيام بها كانت لهيئة علماء المسلمين حيث تم تشكيل وفد لهذا الغرض، انتقي بعناية ورأسه الدكتور عز الدين المحمدي عضو المجلس والتقى في جامع ام القرى ،الذي هو مقر هيئة علماء المسلمين ، بالشيخ حارث الضاري رئيس الهيئة واحد اعضاء الهيئة وبعد ان قدم اعضاء وفد المفوضية المعلومات حول عملها وما ستقوم به لأجراء الأنتخابات كان المتحدث الأكثر في ذلك الاجتماع هو عضو الهيئة فيما بقي الشيخ حارث الضاري صامتاً… وقد نقل لي احدالزملاء من اعضاء الوفد ان الزيارة لم تحرك أي ساكن عند الشيخ الضاري او عضو الهيئة فلقد بقيا على قناعاتهما الداعية الى مقاطعة الأنتخابات كونها تجري تحت الاحتلال.

ولأن الأيام كانت تمر بسرعة باتجاه موعد الأنتخابات والأعمال تتكاثر بشكل كبير فقد توقفت هذه المبادرات عند هذا الحد واقتصرت على زيارات لوفود تمثل الكيانات السياسية والشخصيات المعنية بالعملية الأنتخابية الى المفوضية كما كان عدد من اعضاء المجلس يلتقون العديد من السياسيين في مناسبات اجتماعية مختلفة خارج مقر المجلس.

خطة العمل والأستقالة الأولى

كان الوقت يتسارع واعضاء المجلس يلحقون به… فالوقت يداهمنا ولم يكن يفصلنا عن كانون الثاني 2005 سوى اشهر معدودة وعلينا انجاز مهمات لا حصر لها فكلما انهينا وجبة من الأعمال المهمة ، تظهر وجبات اخرى وهكذا الى يوم الأنتخابات.

بعض اعضاء بعثة الأمم المتحدة، رغم قلتهم، وصلوا الى العراق والبعض الاخر بقي في عمان، فللأمم المتحدة حساباتها في مجال امن موظفيها ليس خوفاً عليهم ولكن تفادياً للتعويضات التي قد تدفعها في حال وقوع ضحية منهم او اذى يعيق بأحدهم.

لقد اعطت حادثة مقتل سيرجيو دي ميليو الأمم المتحدة درساً قاسيا في هذا المجال ، لذا اصبحوا مقلين في ارسال عدد اكبر ممن يدعونهم بالخبراء الى بغداد.

وتوخيا لأنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة ، قسم مجلس المفوضين المهمات على اعضائه فارتبط البعض مع خبيرة الأمم المتحدة روث ماير في تحضير الأنظمة اللازمة للأنتخابات ، وعهد الى مفوض اخر معالجة قضايا منطقة كردستان ، وثالث طلب منه اجراء الأتصالات اللازمة بمنظمات المجتمع المدني وكانت حصتي من العمل التعامل بالشؤون الأعلامية وتحريك الجماهير انطلاقا من كوني الناطق الأعلامي بأسم مفوضية الأنتخابات .

لم يلتفت احد من المفوضين لمميزات هذا العمل ، ربما بسبب عدم الاختصاص ، انه المكان الذي يبرز من يعمل فيه اعلامياً ، ولأن الموضوع هو الأنتخابات، وبالشكل المثير الذي طرح في العراق عام 2004 فان الأستماع الى تفاصيل ذلك شكل اداة جذب كبيرة جداً وشهرة للذي يتحدث عن ذلك ناهيك عن التعاطف والمحبة التي يوليها افراد الشعب العراقي لذلك المتحدث لاسيما في حال اجادته التواصل معهم ومعرفة كيف يستميلهم .

أحد العوامل التي ادت الى بروز الناطق الأعلامي للمفوضية وبشكل ساحق كان العمل الدؤوب لقناة “الفيحاء” ومذيعها الاعلامي القدير في ذلك الوقت السيد هشام الديوان الذي ادرك اهمية الحديث عن العملية الأنتخابية وتفاصيلها وقوانينها فبدأ يتصل بنا يومياً ولفترة ساعتين تقريباً عند الظهر لنشر كل ما يتعلق بالأنتخابات… تلك المقابلات كانت تعاد مرتين في اليوم مما يعني ظهورنا على شاشة الفيحاء ست ساعات يومياً وهو وقت طويل جداً ولكنه مهم لجعل كافة قطاعات الشعب العراقي تسمع التفصيلات المتعلقة بالعملية الأنتخابية… واود هنا ان اشير الى طرفة حصلت معي حين قال لي يوما الصديق موفق مهدي عبود سفير العراق في باريس سابقا والامارات سابقا ، لقد استرحنا من كلام وصورة الرئيس صدام التي كانت موجودة دوماً على الشاشة ولكننا الان ابتلينا بصـورتك وكلامك يومياً.

نشر معلومات

كنت اؤمن ايماناً راسخاً بضرورة تزويد العراقيين بالمعلومات المتواصلة عن الأنتخابات والعملية الأنتخابية فالسبيل الامثل يقوم على نشر كل ما يتعلق بالقوانين والانظمة التي تصدرها المفوضية على شكل تصريحات يومية ليتزود المشاهد او السامع بالمعلومات الضرورية عن هذه العملية الجديدة عليه.. لقد قال لي المفوض صفوت رشيد صدقي معترضاً على عملي المتواصل في الأعلام: انك تعمل كصحفي وكإبن وكالة انباء وليس كمفوض في مؤسسة انتخابات ” ، وبالرغم من ان كلامه كان انتقادياً ومعارضا لما افعله لأسباب لا مجال لذكرها، لكنني استطيع التأكيد انني كنت على صواب اذ لولا ذلك العمل لما استطاع الكثيرون الكثيرون من ابناء الشعب العراقي معرفة ماهية العملية الأنتخابية وكيف ستجري وما هي الأنظمة التي تطبق ولماذا.. ان تأكيدي على صواب عملي يستند الى المحبة والتقدير الذي لقيته ولا ازال من قبل العديدين من ابناء الشعب .

شكل البروز الأعلامي للناطق باسم المفوضية مفاجأة غير سعيدة لدى البعض من المفوضين الذين يمتلكون شحنات ” الانا ” القوية ، فقوبل هذا البروز، بافعال ارتدادية، اقلها انه يجب مشاركة الناطق الأعلامي بروزه اعتقاداً من هؤلاء بان الامر هو “جبنة” يجب تقاسمها بين من يأكل الجبن وعدم تركها له فقط. ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا الواقع مدار خلاف واختلاف داخل مجلس المفوضين بدا بشكل غير ظاهري في بادئ الامر ولكن سرعان ما ظهرت النار التي كانت تشتعل تحت الرماد. ولأن مثل هذا الواقع لم يكن امراً طبيعياً فقد رأيت ان السبيل الأمثل هو الأعتذار عن هذا المنصب فقدمت في 6/9/2004 طلباً لمجلس المفوضين ذكرت فيه انني قررت عدم ممارسة أي فعل كناطق اعلامي بعد ان بات خالياً من أي مضمون وتدخل اكثر من مفوض في عملي مدلياً بتصريحات متناقضة وبعيدة عن النفس الأعلامي المفروض ان يكون واحداً وموحدا ولكن معظم اعضاء المجلس لم يوافق على الاستقالة وطلب مني مواصلة عملي بعد التعهد بأنَّ لا احد سيتدخل في عملي مستقبلاً .

بتاريخ 19/9/2004 قدمت الخطوط العامة لأعداد خطة اعلامية تعتمد على النشر المنظم لأخبار المفوضية وعدم الأنزلاق في بعض الأجابات التي قد تعطي مردوداً سلبياً كما قدمت مقترحات بشأن التخصص في العمل ليتمكن كل عضو من انجاز المهام المناطة به فناقشها المجلس على عجل وحتى يتخلص منها طلب منا وضع خطة اعلامية ليتم مناقشتها لاحقاً.

احتوت الخطة الاعلامية التي قدمتها فيما بعد على مبادئ عدة اهمها ان يكون هناك توحيد للأسلوب الأعلامي المتبع وان يتم نشر الأخبار والمعلومات عن المفوضية وعن العملية الأنتخابية من قبل مصدر تعرفه أجهزة الأعلام لتكون المعلومة المنشورة قابلة للتصديق وان يكون هناك عمل تخصصي في العمل الأعلامي للمفوضية لئلا يتم الأنزلاق في تصريحات مضرة وان يتم ربط قسم الأتصال الجماهيري بمن له معرفة وقدرة في هذا المجال سيما وان ابقاء مثل هذا القسم تابعا للأدارة الأنتخابية ثبتت لاواقعيته من الناحية العملية والأنتاجية .

ان سبب ذكرنا موضوع “عدم الأنزلاق” في تصريحات مضرة كان لتوضيح ما حصل سابقاً فقد قابل مراسل جريدة الديلي تلغراف، البريطانية، وكان معظم مراسلي اجهزة الأعلام الاجنبية من الافاقين، احد المفوضين ووجه اليه العديد من الأسئلة الملغومة منها “انت تسكن المنطقة الخضراء المحروسة من قبل قوات المارينز الأمريكية؟ هل معك عائلتك؟ وهل تستطيع الخروج والتجوال خارج المنطقة الخضراء؟” افاض المفوض في كلامه شارحاً لذلك المراسل اللئيم كيف يدبر امره ويخرج بسيارة قديمة الى خارج المنطقة وكيف يلبس نظارات سوداء بحيث لا يدع الأرهابيين يعرفونه .

بعد عدة ايام نشرت الجريدة البريطانية نص المقابلة وفيها ما فيها من امور كانت تعتبر من الأسرار الأمنية . اتذكر ان كارلوس فلانزويللا رئيس بعثة الامم المتحدة دخل غرفتي وبيده صورة من الجريدة وقال اقرأ التصريح… هالني ما احتواه من معلومات امنية تمس حياة اعضاء المجلس سيما وان سلسلة التهديدات2 الموجهة الى مجلس المفوضين كانت تترى من قبل جهات ارهابية غير معروفة متهمة اياه بأنه تابع للأحتلال منفذ لرغباته.

م/ انذار نهائي

الى كل من يعمل ضمن المفوضية العليا المستقلة لشؤون الانتخابات ومهما كان مركزه صغيراً أو كبيراً، اننا نقدم بإسم المجاهدين انذاراً نهائياً لترك العمل ونقول لكم اننا نراقبكم منذ اليوم الاول الذي عملتم فيه الى يومنا هذا، ولكن ضمن الامور الشرعية التي تفيد بها قررنا ارسال هذا الانذار لكم لكي تتركوا هذا العمل المخزي الذي سيعطي الشرعية لتمرير المؤامرة الخسيسة التي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتخدم عملائهم بالاضافة فهي خدمتاً هكذا كتبت للحكومة العميلة وكلابهم اذناب المحتلين، لكي ينتخبوا عملاءهم من خلال الانتخابات وارادوا اضفاء الشرعية عليها من خلال تشكيل هذه المفوضية لذلك فمن يعمل ضمن هذه الانتخابات ينطبق عليه قوله تعالى “ومن يتولهم فهو منهم” صدق الله العظيم وسيتم بعد التوكل على الله تصفية الذين سيستمرون بمواصلة هذا العمل وتصفية عوائلهم ان شاء الله.

اننا صادقون بعونه تعالى…. أللّهمَّ اني بلغت فأشهد. والله اكبر والعزة للاسلام والمجاهدين

التوحيد والجهاد سابقا /كتائب الشهداء / الاغتيالات

وأد المجلس خطتنا الأعلامية الجديدة ، كما الكثير غيرها من خلال اتخاذ قرار بضرورة اجراءالمزيد من المناقشة وكان ذلك يدلل على عدم الرضى ان يكون الناطق الأعلامي هو المصدر لتزويد الصحف واجهزة الاعلام بالمعلومات حول العملية الأنتخابية.

انظمة المفوضية .. من اختار النظام النسبي

بذل مجلس المفوضين منذ ايلول عام 2004 جهودا مضنية لأصدار الأنظمة التي بموجبها يمكن تسيير العملية الأنتخابية المقرران تحصل قبل 31 كانون الثاني 2005? لقد كانت تلك الاشهر مليئة بالأحداث والأنجازات والمشاكل ايضاً..

استند مجلس المفوضين في اصدار الأنظمة المتعلقة بالعملية الأنتخابية إلى الامر رقم 921 الذي اشار في القسم 1 بمنح المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة، واجراء وتطبيق جميع الأنتخابات الموضحة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية…

ومنح الأمر المذكور المفوضية المهام الأساسية بالأضافة الى أية مهام اخرى يرى المجلس انها مناسبة لغرض القيام بمهامها.

أ- تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الأنتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها.

ب- المساعدة على بناء الدعم والثقة في اوساط المجتمع في جميع ارجاء العراق في العملية الأنتخابية.

ج- تنظيم وادارة التسجيل والمصادقة على الاحزاب السياسية.

د- تنظيم وادارة التسجيل والتصديق على المرشحين للأنتخابات.

ه- اقرار صلاحية مراقبي الأنتخابات وغيرهم من الموظفين.

و- ادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع.

ز- الحكم في الشكاوى والنزاعات الأنتخابية.

ح- التصديق على نتائج الأنتخابات.

جرت عملية اصدار الأنظمة من قبل مجلس المفوضين وفق آلية معينة فتقوم البريطانية روث ماير Ruth Meyer وهي من المعنيين بالقوانين الأنتخابية في الأمم المتحدة بكتابة نصوص النظام باللغة الأنكليزية ثم يترجم الى اللغة العربية، بعدها يعرض على مجلس المفوضين لتعديله واجراء التغييرات اللازمة عليه.

كانت مصادر السيدة ماير مجموعة النصوص والأنظمة والقوانين التي جرت بموجبها الأنتخابات في الكثير من الدول ولا سيما تلك التي تتشابه الى حد ما مع الوضع العراقي كأفغانستان وتيمور الشرقية وكوزوفو.

وباستثناء النظام رقم 1 لسنة 2004 المتعلق بقواعد واجراءات مجلس المفوضين الذي كان اقرب الى تنظيم عمل المجلس منه للعملية الأنتخابية والذي صودق عليه في المحضر رقم 19 بتاريخ 26/9/2004 فقد صادق المجلس ايضاً وبذات التاريخ على احد اهم الأنظمة المتعلقة بالعملية الأنتخابية وهو نظام رقم 2 لسنة 2004 حول تسجيل الناخبين المبني على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية اذ سيتم تطوير هذه البيانات اثناء فترة التسجيل ويتم التحقق من الناخبين المؤهلين وادراج اسمائهم في السجل الأول للناخبين وتصحيح الأخطاء وفق اجراءات تصدر عن المفوضية.

مما جاء في هذا النظام المهم تأكيده على ما حدد في قانون الأنتخابات من الشروط الواجب توافرها في الناخب ليشارك في انتخاب الجمعية الوطنية وهي:

1- ان يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحملة الجنسية العراقية اوله حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية او مؤهلاً لأكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة 11 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

2- ان يكون مولوداً في او قبل 31/12/1986.

3- ان يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للأجراءات الصادرة عن المفوضية.

4- ولكي يتسنى للناخب الادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني الكردستاني او مجالس المحافظات يجب ان يكون اضافة الى الشروط اعلاه مسجلاً في سجل الناخبين على انه من سكنة اقليم كردستان او سكنة المحافظات المعنية. بعد اسبوعين وبتاريخ 9/10/2004 عقد المجلس جلسة مخصصة لدراسة الأنظمة وقرر المصادقة بالأجماع على نظام تصديق الكيانات السياسية رقم 3 لسنة 2004 ونظام تصديق المرشحين رقم 4 لسنة 2004 وبالأجماع ايضاً. ثم صادق في جلسة عقدها بتاريخ 13/10/2004 على نظام رقم 5 لسنة 2004 الخاص بمراقبي الأنتخابات وعلى نظام رقم 6 لسنة 2004 الخاص بوكلاء الكيانات السياسية وفي 17/10/2004 صادق المجلس في جلسته 27 على النظام الخاص بالفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون،

وفي 25/10/2004 وبالجلسة رقم 29 للمجلس تمت الموافقة على اجراء تعديلات على النظام رقم 3 لسنة 2004 القسم الرابع – ائتلاف الكيانات والنظام رقم 4 لسنة 2004 الفقرة الثانية من القسم الرابع قوائم المرشحين.

وبتاريخ 6/11/2004 وفي جلسته الرقم 37 صادق المجلس على النظام رقم 8 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بعدها صادق المجلس في 10/11/2004 على النظام 9 الخاص بالحملات الأنتخابية ثم تمت المصادقة على نظام رقم 10 حول التسجيل والأنتخاب في الخارج.

رغم السرعة في انجاز تلك الأنظمة وجدية بعض المفوضين، فقد كانت روح الكراهية والاساءة تنمو رويداً لدى البعض على البعض الاخر للسبب ذاته وهو الرغبة في الظهور الاعلامي.

فمن الطرائف ما حصل عند اقرار النظام رقم 11 الخاص بوسائل الأعلام، ففي الجلسة التي عقدها المجلس بتاريخ 12/12/2004 وحضـرها جميـع المفوضيـن او نوابـهم تـم اقرار ذلك النظام بتحفظ مفوض واحد حضر ووقع على المحضر… وبعد نشر النظام في وسائل الأعلام من قبلنا كونه الخبر الخاص بالأنتخابات لذلك اليوم ولضمان ان ينشر في الصحف في اليوم التالي عقد بعض اعضاء المجلس اجتماعاً بتاريخ 15/12/2004 لم احضره بسبب ارتباطي بعمل خارج المفوضية وبغياب رئيس المجلس ايضاً، واتخذ القرار ثانياً الذي “استغرب” فيه نشر واعلان النظام رقم 11 الخاص بوسائل الاعلام الميديا من دون اقراره !! من المجلس “بشكل اصولي ” ؟؟

الطريف في هذه الحالة ان الذين حضروا ذلك الاجتماع ورغم قرارهم الأرتدادي !! ، فانه لم يتخذوا أي اجراء لاحق بهذا الشأن وبقي النظام هو هو كما نشر سابقاً ودون أي تعديل.

دلل هذا الامرعلى حالة الأرباك التي كان المجلس واقعاً فيها نتيجة عدم انضباط الأجتماعات والأختلال في طرح المواضيع وعدم وجود آلية لضبط الجلسات وكتابة محاضرها بشكل دقيق وأمين والمناقشات التي تتم داخل قاعة الأجتماعات، هذه المناقشات التي كانت تذهب في الكثير من الأوقات الى عوالم لا دخل لها بالموضوع المطــــــــــــروح للنقاش .

حقيقة الأمر ان القرار الأرتدادي لم يكن يعني النظام بحد ذاته بل محاولة اخرى لايجاد مثلب على دائرة الناطق الأعلامي وهي عادة التزم بها البعض القليل من المفوضين لوضع العصي في دواليب العمل حتى ولو كان ذلك على حساب المفوضية والعملية الأنتخابية برمتها.

وفي الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر كانون اول –ديسمبر 2004 وحتى منتصف كانون الثاني تمت المصادقة على بقية انظمة الأنتخابات وهي نظام المخالفات الأنتخابية، نظام الاقتراع وفرز الاصوات، نظام انتخابات المجلس الوطني الكردستاني نظام الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالأنتخابات نظام الاقتراع وفرز الاصوات خارج العراق ونظام توزيع المقاعد ونظام انضباط موظفي المفوضية العليا المستقلة في العراق وكان رقمه 18 وهو الاخير الذي صدر قبل انتخابات 30/ كانون الثاني –يناير /2005.

وجهت الكثير من الانتقادات للمفوضية ومجلسها بعد اجراء العملية الأنتخابية الاولى في 30/ كانون الثاني –يناير /2005 كون العملية تمت وفقاً للنظام النسبي معتقدين ان المفوضية هي التي قررت هذا النظام والقوائم المغلقة ،وكانت نظريات المؤامرة ،المحببة للشعب العراقي، تدور وتتناقل هنا وهناك بان المفوضية فعلت ذلك نزولاً عند رغبة “طائفة معينة”!! او زعيم ديني ، وايضاً خدمة للولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه الأسطوانة مستمرة بالدوران في الكثير من الأروقــــــة دون ان يكون لها أي سبب او سند قانوني. معلوم ان الكم الهائل من المعلومات والأخبار والتقارير والاقاويل ايضاً تجعل المرء ينسى، في بعض الأحيان، حقائق كثيرة او قد ينسب بعض الأحداث الى غير مصادرها ، وهذا ما تم بشأن اختيار النظام النسبي الذي “اتهمت به” المفوضية. علماً بانه كان الأنسب في ذلك الوقت ونعتقد انه سيأتي وقت في المستقبل ليطبق ثانية نظراً لكونه الأحسن بالنسبة لدول فيها ذات خصائص العراق.

تدلل الوثائق التي بين ايدينا والتي تشير الى المناقشات الكثيرة والعديدة التي خاضها السيد الاخضر الأبراهيمي السياسي الجزائري المعروف، مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في العراق والسيدة كارينا بيريللي رئيسة وحدة المساعدات الأنتخابية في الامم المتحدة في ذلك الوقت عام 2004 مع المرجعية الشيعية وكبار المسؤولين الحزبيين وغيرهم ان العراقيين استمعوا الى نصيحة الأمم المتحدة وقبلوا باجراء الأنتخابات وفقاً للنظام النسبي، ذلك لأن هناك الكثير من المعوقات التي تمنع اجراء الأنتخابات في بلد مرتبك سياسياً ووجود مهجرين من مناطقهم الى مناطق ثانية اضافة إلى الكثير من الامور الاخرى.

امر سلطة الائتلاف

جاء في مقدمة امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 961 ” وايماءً الى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد العراق منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية وكما ورد في الفقرة 3 القسم 7 – نظام التمثيل من الامر رقم 96- ” ينص قانون الأنتخابات على ما يلي:

سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي. وتعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على اعضائه على حساب دولي يستخدم الحصص البسيطة هيركوتا 3 وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي ويكون الحد الطبيعي، وبحسب تقسمة اجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275 ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملاً بالقسم . يلاحظ مما تقدم ان مجلس الحكم هو الذي حدد النظام الذي ستجري بموجبه انتخابات كانون الثاني 2005 علماً بأن المفوضية لم تكن قد تأسست بعد في ذلك الوقت.

ان اختيار النظام الأنتخابي يعتبر احد اهم القرارات التي تتخذ في الدول الديمقراطية ورغم ذلك فإنه نادراً ما يتم هذا الأختيار بطريقة واعية ومتأنية وغالباً ما يجري اختيار النظام الأنتخابي بصورة عرضية نتيجة لتوافر مجموعة مؤتلفة من الظروف الاستثنائية او ظهور اتجاه مؤقت او انعطاف تاريخي اضافة الى التأثير الذي تتركة الدولة المستعمرة او الدول المجاورة صاحبة النفوذ، ومع ذلك فان اختيار نظام انتخابي محدد يؤثر على مستقبل حياة البلاد السياسية تأثيراً عميقاً في كل الحالات تقريباً.

خلال الاحاديث التي اجريناها مع عدد من اعضاء فريق الأمم المتحدة وعلى رأسهم السيدة كارينا بيريللي قيل لنا بأنَّ نظام التمثيل النسبي هو الأصلح والأسهل للتنفيذ في الدول التي تتحول من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي، فهناك مشاكل كثيرة تكون موجودة ولم يجر حلها وتقف بوجه تطبيق الكثير من القوانين الأنتخابية المعقدة.

في دفتر ملاحظاتي الذي كنت ادون فيه ما كان يحصل تقريباً في المفوضية قول مقتبس من كارينا بيريللي التي دافعت في إحدى المرات عن النظام النسبي بقولها: انه “اكثر شمولية من غيره وله بالذات اهمية خاصة لسلطة وضع الدستور حيث ستتم الأستفادة من اكبر تمثيل لمصالح “الشعب العراقي”، وانه مجد اذ يأخذ هذا النظام بنظر الاعتبار الاطار الزمني المحدد للعملية السياسية والمطلب السياسي بعدم تأجيل الأنتخابات، كما انه الافضل من انظمة الاغلبية وذلك لتحقيق عدد من المطالب المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية مثل الحصة النسبية للمرأة 25 بالمئة وضمان تمثيل الاقليات.