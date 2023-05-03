الأمم المتحدة تحذّر من ظاهرة نينيو

بغداد – ابتهال العربي

حذرت الأمم المتحدة ،من تشكّل ظاهرة نينيو المناخية هذا العام التي قد تدفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة بدءا من شهر تموز المقبل.وأوضح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أنّها (كانت بمثابة كابح موقت لارتفاع درجات الحرارة العالمية)، مؤكدا ان (تشكّل نينيو سيؤدّي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية)، وقدر تالاس أن (هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لتشكّل الظاهرة بنهاية تموز وبنسبة 80 في المئة حتى نهاية أيلول المقبلين)، وتابع ان (العام 2016 كان أكثر الأعوام حرّاً على الإطلاق بسبب التأثير المزدوج للظاهرة القوية والاحترار المتأتّي من غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري). وإل نينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى. وحدثت هذه الظاهرة آخر مرة بين عامي 2018 و 2019 وأتاحت المجال لحلقة طويلة من الظاهرة التي تسبب آثاراً عكسية، ولاسيما انخفاض درجات الحرارة.وبرغم هذا التأثير المعتدل، كانت السنوات الثماني الماضية الأكثر حرّاً على الإطلاق. ومن دون الظاهرة ، كان احترار المناخ سيكون أسوأ. وفي هذه المرحلة، لا يمكن توقّع شدّة الظاهرة أو مدّتها، إذ اعتُبرت موجتها الأخيرة ضعيفة، فيما كانت في المرة ما قبل الأخيرة، بين عامَي 2014 و2016 قوية وكانت لها عواقب وخيمة. بدروها ،توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا ودرجة الحرارة العظمى في بغداد تسجل 32 مئوية .وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً مع قطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).