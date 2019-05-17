الأمم المتحدة تجري تقييم استعداد سد الموصل لحالات الطواريء

الموصل – الزمان:

عادت الامم المتحدة مجددا لتقييم الوضع العام لسد الموصل في مواجهة حالات الطواريء ، بعد مضي اكثر من سنة على اعمال الصيانة التي تجريها شركة ايطالية في السد . فقد

صدر تقرير مهم عن منظمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 17/5/2019 بشأن سد الموصل بمحافظة نينوى.

وقال التقرير، إن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق OCHA أرسل بعثة ميدانية إلى سد الموصل بهدف تقييم آليات الاستعداد للطوارئ”.

وأضاف التقرير، ان “إدارة سد الموصل أقرت أنه في حين كان شتاء 2018-2019 من أوفر الفصول المسجلة من حيث كميات المياه، فإن السعة الحالية للسد هي أكثر من كافية لاستيعاب أية تدفقات إضافية”.

ولف الى ان “سد الموصل يشهد صيانة دقيقة لأساساته وجدرانه وستكتمل بحلول شهر تموز/ يوليو 2019” ، مشيرا الى “عودة أكثر من 2000 أسرة إلى مناطق سكناها في القرى المتاخمة لسد الموصل”.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على سد الموصل عند احتلاله لمحافظة نينوى . ٢٠١٤