الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬اخفاقات‭ ‬ثلاثة‭ ‬مبعوثين

المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الجديد‭ ‬يصل‭ ‬دمشق‭ ‬وحلمه‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬صوغ‭ ‬الدستور

بيروت‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

لم‭ ‬تستطع‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬عنصرا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬المليشيات‭ ‬او‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬لايقاف‭ ‬قصف‭ ‬المدن‭ ‬الاهلة‭ ‬بالسكان‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬جولات‭ ‬مبعوثها‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬افق‭ ‬ضيق‭ ‬ولم‭ ‬تفض‭ ‬الا‭ ‬الى‭ ‬حصيلة‭ ‬ضعيفة‭ ‬للغاية‭ ‬،ربماكانت‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬اطالة‭ ‬الحرب‭ .‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬المبعوث‭ ‬الجديد‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬بيدرسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬احياء‭ ‬المفاوضات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسوية‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬

وتسلم‭ ‬بيدرسون‭ ‬مهامه‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مبعوثين‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬جهودهم‭ ‬الهادفة‭ ‬لدفع‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬وكان‭ ‬آخرهم‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مساعيه‭ ‬والرامية‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬مكلفة‭ ‬صوغ‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬للبلاد‭.‬

ووصل‭ ‬بيدرسون‭ ‬(63‭ ‬عاماً)‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية،‭ ‬وفق‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السوريين‭.‬

واكتفى‭ ‬بيدروسن‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬“متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬مثمرة‭ ‬يجريها‭ ‬هناك”‭.‬

وبيدرسون‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مخضرم،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬1993‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬النروجي‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬السريّة‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقيّات‭ ‬أوسلو‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭. ‬وأمضى‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ممثّلاً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وشغل‭ ‬منصب‭ ‬سفير‭ ‬النروج‭ ‬لدى‭ ‬الصين‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬سفيراً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

واستبقت‭ ‬دمشق‭ ‬وصول‭ ‬بيدرسون‭ ‬بتأكيدها‭ ‬الأحد‭ ‬استعدادها‭ ‬التعاون‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬“انجاح‭ ‬مهمته”‭.‬

وقال‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬أيمن‭ ‬سوسان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬“سنجدد‭ ‬له‭ ‬استعدادنا‭ ‬للتعاون‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انجاح‭ ‬مهمته‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ما‭ ‬عجز‭ ‬الاخرون‭ ‬عن‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لأنه‭ ‬لدينا‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬ذلك”‭.‬

وانه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬فشلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ينهي‭ ‬النزاع‭ ‬او‭ ‬يوقف‭ ‬القتل‭ ‬برغم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬وجولات‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭.‬

ووصل‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬غير‭ ‬بيدرسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬عله‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬فشل‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭.‬

في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬عرقلت‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬صدور‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اقترحته‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬ويدين‭ ‬قمع‭ ‬دمشق‭ ‬للتظاهرات‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬استخدمت‭ ‬روسيا،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق‭ ‬الأبرز،‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬الفيتو‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬قرارات‭ ‬تدين‭ ‬دمشق‭. ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬منعت‭ ‬روسيا‭ ‬تبني‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لقرار‭ ‬اقترحته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

–‭ ‬مبعوثون‭ ‬أمميون‭ ‬–

في‭ ‬23‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2012،‭ ‬تمّ‭ ‬تعيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬كوفي‭ ‬أنان‭ ‬مبعوثاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭. ‬لم‭ ‬يستمر‭ ‬أنان‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬سوى‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬استقالته‭ ‬مندداً‭ ‬بعدم‭ ‬دعم‭ ‬القوى‭ ‬المعنية‭ ‬لمهمته‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬“العسكرة‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والافتقار‭ ‬الواضح‭ ‬للوحدة‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬غيّرت‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬ظروف‭ ‬ممارسة”‭ ‬مهامه‭.‬

وكان‭ ‬أنان‭ ‬اقترح‭ ‬خطة‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬ستّ‭ ‬نقاط‭ ‬تنصّ‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬وعملية‭ ‬انتقال‭ ‬سياسي،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬إلى‭ ‬الضوء‭.‬

في‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬2012،‭ ‬جرى‭ ‬تعيين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائري‭ ‬الأسبق‭ ‬الأخضر‭ ‬الابراهيمي‭ ‬خلفاً‭ ‬لأنان‭.‬

ونظم‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬أول‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السوريتين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬أي‭ ‬خرق،‭ ‬واستقال‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

–‭ ‬تسع‭ ‬جولات‭ ‬جديدة‭ ‬–

في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬أطلق‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬الثالث‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وجرت‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬في‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وبين‭ ‬آذار/مارس‭ ‬وتموز/يوليو‭ ‬2017‭ ‬نظمت‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭.‬

وفي‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2017،‭ ‬وبعد‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬اتهم‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬دمشق‭ ‬بالتسبب‭ ‬بفشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬لرفضها‭ ‬الحوار‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬المعارضة،‭ ‬واعتبرها‭ ‬“فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬ضاعت”‭.‬

وفي‭ ‬26‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2018،‭ ‬انتهت‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬بخيبة‭.‬

–‭ ‬الميدان‭ ‬والسياسة‭ ‬–

في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬حذّر‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أحيائها‭ ‬الشرقية،‭ ‬ستسوى‭ ‬بالأرض‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭.‬

واعلن‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السابق‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬“حلب‭ ‬الآن‭ ‬مرادف‭ ‬للجحيم”‭.‬

راقبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعجز‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية‭ ‬والمعارك‭ ‬وسقوط‭ ‬القتلى‭ ‬وسياسة‭ ‬الحصار‭ ‬التي‭ ‬اتبعتها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬حلب‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وفي‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬وصف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بـ”الجحيم‭ ‬عن‭ ‬الأرض”،‭ ‬أثناء‭ ‬تعرضها‭ ‬لهجوم‭ ‬عنيف‭ ‬انتهى‭ ‬بسيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نيسان/أبريل،‭ ‬شهد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬انقساماً‭ ‬حاداً‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬اتهمت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬دمشق‭ ‬بتنفيذه‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مشاريع‭ ‬قرارات،‭ ‬اثنان‭ ‬اقترحتهما‭ ‬روسيا‭ ‬ولم‭ ‬يحظيا‭ ‬بالتأييد،‭ ‬وثالث‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأسقطته‭ ‬روسيا‭.‬

–‭ ‬أستانا‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬جنيف‭ ‬–

منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬تحولت‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬المبادرات‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

أجريت‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أيار/مايو‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬وتم‭ ‬فيها‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬سوريا:‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬(شمال‭ ‬غرب)‭ ‬ومناطق‭ ‬محاذية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬حماة‭ ‬وحلب‭ ‬واللاذقية،‭ ‬وشمال‭ ‬حمص‭ ‬(وسط)،‭ ‬والغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭.‬

شهدت‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬فعلياً‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬حدة‭ ‬العنف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬لاحقاً‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬واتفاقات‭ ‬تسوية‭. ‬وتُعد‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭.‬

وظهرت‭ ‬تلك‭ ‬المحادثات،‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقارب‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭ ‬بعد‭ ‬اختلاف‭ ‬طويل‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬كبديل‭ ‬قوي‭ ‬لمفاوضات‭ ‬جنيف‭.‬

–‭ ‬الاستقالة‭ ‬الأخيرة‭ ‬–

في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬أعلن‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬“لأسباب‭ ‬شخصية”‭. ‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يان‭ ‬ايغلاند‭ ‬استقالته‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬“شاق‭ ‬جداً”‭.‬

وتمحورت‭ ‬جهود‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية،‭ ‬التي‭ ‬انبثقت‭ ‬فكرتها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2018‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الضامنة‭ ‬لعملية‭ ‬السلام،‭ ‬وهي‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وتركيا‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬150‭ ‬عضواً‭.‬