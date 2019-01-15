الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬اخفاقات‭ ‬ثلاثة‭ ‬مبعوثين

المبعوث الدولي الجديد يصل دمشق وحلمه تشكيل لجنة صوغ الدستور
بيروت – دمشق – الزمان
لم تستطع الامم المتحدة ان تكون عنصرا فاعلا في موازين القوى في الحرب التي تدور منذ ثماني سنوات في سوريا ، ولم تستطع الجهود الدولية من تحييد اي من المليشيات او الضغط على دمشق لايقاف قصف المدن الاهلة بالسكان ، وكانت جولات مبعوثها تدور في افق ضيق ولم تفض الا الى حصيلة ضعيفة للغاية ،ربماكانت سببا في اطالة الحرب .فيما وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة غير بيدرسون الثلاثاء الى دمشق في أول زيارة منذ تعيينه في منصبه، في مهمة صعبة تهدف الى إعادة احياء المفاوضات من أجل تسوية النزاع السوري المستمر منذ نحو ثماني سنوات.
وتسلم بيدرسون مهامه بعد فشل ثلاثة مبعوثين سابقين في جهودهم الهادفة لدفع العملية السياسية، وكان آخرهم ستافان دي ميستورا الذي أقر الشهر الماضي في فشله في آخر مساعيه والرامية لتشكيل لجنة دستورية مكلفة صوغ دستور جديد للبلاد.
ووصل بيدرسون (63 عاماً) قبل ظهر الثلاثاء الى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة السورية، وفق مصور لوكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين السوريين.
واكتفى بيدروسن على حسابه على موقع تويتر بالقول إنه وصل إلى دمشق “متطلعاً إلى اجتماعات مثمرة يجريها هناك”.
وبيدرسون الذي تسلم مهامه في السابع من كانون الثاني/يناير، دبلوماسي مخضرم، شارك في 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وأمضى سنوات عديدة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وشغل منصب سفير النروج لدى الصين وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة.
واستبقت دمشق وصول بيدرسون بتأكيدها الأحد استعدادها التعاون معه من أجل “انجاح مهمته”.
وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد في دمشق “سنجدد له استعدادنا للتعاون معه من أجل انجاح مهمته ونأمل أن يحقق ما عجز الاخرون عن تحقيقه في هذا المجال لأنه لدينا مصلحة في ذلك”.
وانه منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، فشلت الأمم المتحدة في التوصل إلى حل ينهي النزاع او يوقف القتل برغم العديد من المبادرات وجولات المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا غير بيدرسون الثلاثاء إلى دمشق، في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه، لإجراء مباحثات مع مسؤولين عله ينجح في ما فشل آخرون في تحقيقه.
في نيسان/أبريل العام 2011، بعد ستة أسابيع من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام في سوريا، عرقلت روسيا والصين صدور بيان من الأمم المتحدة اقترحته الدول الغربية ويدين قمع دمشق للتظاهرات.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت روسيا، حليفة دمشق الأبرز، حق النقض الفيتو 12 مرة في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرارات تدين دمشق. وكان آخرها في نيسان/أبريل العام 2018 حين منعت روسيا تبني الأمم المتحدة لقرار اقترحته الولايات المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
– مبعوثون أمميون –
في 23 شباط/فبراير 2012، تمّ تعيين الأمين العام السابق للأمم المتّحدة كوفي أنان مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا. لم يستمر أنان في منصبه سوى أشهر قليلة، إذ أعلن في آب/أغسطس العام 2012 استقالته مندداً بعدم دعم القوى المعنية لمهمته.
واعتبر أن “العسكرة المتزايدة على الأرض والافتقار الواضح للوحدة داخل مجلس الأمن غيّرت بشكل جذري ظروف ممارسة” مهامه.
وكان أنان اقترح خطة سلام من ستّ نقاط تنصّ على وقف القتال وعملية انتقال سياسي، إلا أنها لم تخرج إلى الضوء.
في آب/أغسطس 2012، جرى تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الابراهيمي خلفاً لأنان.
ونظم الإبراهيمي في بداية العام 2014 أول مفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف. لكن المفاوضات فشلت في إحداث أي خرق، واستقال الإبراهيمي من منصبه في أيار/مايو من العام نفسه.
– تسع جولات جديدة –
في العام 2016، أطلق المبعوث الأممي الثالث ستافان دي ميستورا مفاوضات جديدة بين الحكومة والمعارضة في جنيف. وجرت ثلاث جولات متتالية من المباحثات في المباشرة في بداية العام 2016.
وبين آذار/مارس وتموز/يوليو 2017 نظمت أربع جولات أخرى من المحادثات غير المباشرة التي لم تثمر عن نتيجة.
وفي 14 كانون الاول/ديسمبر 2017، وبعد الجولة الثامنة اتهم دي ميستورا دمشق بالتسبب بفشل المفاوضات لرفضها الحوار الحقيقي مع المعارضة، واعتبرها “فرصة ذهبية ضاعت”.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2018، انتهت الجولة التاسعة بخيبة.
– الميدان والسياسة –
في تشرين الاول/اكتوبر العام 2016 حذّر دي ميستورا من أن مدينة حلب، التي كانت الفصائل المعارضة تسيطر على أحيائها الشرقية، ستسوى بالأرض في حال فشلت الأمم المتحدة في وقف الحرب.
واعلن الامين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في مؤتمره الصحافي الأخير في 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 “حلب الآن مرادف للجحيم”.
راقبت الأمم المتحدة بعجز التطورات الميدانية والمعارك وسقوط القتلى وسياسة الحصار التي اتبعتها بشكل أساسي قوات النظام من حلب إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وفي شباط/فبراير العام 2018، وصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الوضع في الغوطة الشرقية بـ”الجحيم عن الأرض”، أثناء تعرضها لهجوم عنيف انتهى بسيطرة قوات النظام عليها.
وفي العاشر من نيسان/أبريل، شهد مجلس الأمن الدولي انقساماً حاداً بعد هجوم بالاسلحة الكيميائية اتهمت الدول الغربية دمشق بتنفيذه في الغوطة الشرقية، حيث جرى التصويت على ثلاث مشاريع قرارات، اثنان اقترحتهما روسيا ولم يحظيا بالتأييد، وثالث تقدمت به الولايات المتحدة وأسقطته روسيا.
– أستانا بديل عن جنيف –
منذ إطلاقها في بداية العام 2017، تحولت محادثات أستانا بين روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة إلى مصدر المبادرات الأبرز في النزاع.
أجريت عدة جولات من محادثات أستانا، كان أبرزها تلك التي جرت في الرابع من أيار/مايو العام 2017 وتم فيها الإعلان عن إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا: في ادلب (شمال غرب) ومناطق محاذية لها في محافظات حماة وحلب واللاذقية، وشمال حمص (وسط)، والغوطة الشرقية قرب دمشق، وجنوب البلاد.
شهدت تلك المناطق فعلياً تراجعاً في حدة العنف قبل أن تستعيد قوات النظام ثلاث منها لاحقاً على وقع عمليات عسكرية واتفاقات تسوية. وتُعد محافظة إدلب في شمال غرب البلاد آخر مناطق خفض التوتر.
وظهرت تلك المحادثات، التي ألقت الضوء على التقارب الروسي التركي بعد اختلاف طويل حول سوريا، كبديل قوي لمفاوضات جنيف.
– الاستقالة الأخيرة –
في تشرين الأول/اكتوبر العام 2018، أعلن دي ميستورا استقالته من منصبه “لأسباب شخصية”. وفي الشهر ذاته، أعلن رئيس مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة للمساعدة الانسانية في سوريا يان ايغلاند استقالته متحدثاً عن عمل “شاق جداً”.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير على تشكيل اللجنة الدستورية، التي انبثقت فكرتها في كانون الثاني/يناير 2018 خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام، وهي روسيا وإيران وتركيا.
إلا أن دي ميستورا فشل في مساعي تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تضم 150 عضواً.